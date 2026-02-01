Pierre-Gabriel je u Dinamo stigao u veljači 2024. i za "modre" je u 53 nastupa zabio četiri gola, uz četiri asistencije. Prema Transfermarktu vrijedi 2,5 milijuna eura
Dinamov bek na odlasku: Dva europska kluba žele ga dovesti
Ronaël Pierre-Gabriel (27) na izlaznim je vratima Dinama, a interes su pokazala dva europska kluba, piše FootMercato.
Radi se o Rapidu iz Beča i Baselu, pišu Francuzi i navode da je posebno zainteresiran austrijski klub. Ipak, Rapid prvo želi prodati igrača na toj poziciji pa onda krenuti u realizaciju transfera.
Pierre-Gabriel je u Dinamo stigao u veljači 2024. i za "modre" je u 53 nastupa zabio četiri gola, uz četiri asistencije. Prema Transfermarktu vrijedi 2,5 milijuna eura.
