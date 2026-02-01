Obavijesti

Sport

Komentari 0
POPULARNI RPG

Dinamov bek na odlasku: Dva europska kluba žele ga dovesti

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Dinamov bek na odlasku: Dva europska kluba žele ga dovesti
2
Radomlje: Prijateljska utakmica ND Primorje - GNK Dinamo | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Pierre-Gabriel je u Dinamo stigao u veljači 2024. i za "modre" je u 53 nastupa zabio četiri gola, uz četiri asistencije. Prema Transfermarktu vrijedi 2,5 milijuna eura

Admiral

Ronaël Pierre-Gabriel (27) na izlaznim je vratima Dinama, a interes su pokazala dva europska kluba, piše FootMercato

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dominik Livaković dolazi na liječnički pregled 00:21
Dominik Livaković dolazi na liječnički pregled | Video: 24sata/Matija Habljak/PIXSELL

Radi se o Rapidu iz Beča i Baselu, pišu Francuzi i navode da je posebno zainteresiran austrijski klub. Ipak, Rapid prvo želi prodati igrača na toj poziciji pa onda krenuti u realizaciju transfera. 

Pierre-Gabriel je u Dinamo stigao u veljači 2024. i za "modre" je u 53 nastupa zabio četiri gola, uz četiri asistencije. Prema Transfermarktu vrijedi 2,5 milijuna eura. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Dinamo pustio dvojicu igrača, Mlačić razmišlja o nekoliko opcija za transfer...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo pustio dvojicu igrača, Mlačić razmišlja o nekoliko opcija za transfer...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
EHF odbio ispriku Sigurdssona!
ŠTO ĆEMO SAD?

EHF odbio ispriku Sigurdssona!

Podsjetimo, Sigurdsson je dan uoči utakmice protiv Njemačke napao EHF zbog toga što je u zadnji trenutak promijenio lokaciju smještaja za Hrvatsku, usporedio EHF sa fast foodom, požalio se na raspored utakmica...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026