Dinamov 'fakin' s Ferenščice je odbio Chelsea, a srušio Bayern

Dinamovi juniori još su jednom šokirali Europu, mlade nade 'modrih' uspješno su se u Münchenu obračunale s Bayernom. Igor Jovićević poslije utakmice je s ponosom pričao o fakinima iz Dubrave, Črnomerca i Ferenščice, o onom 'faktoru X' kojeg drugi nemaju. A najveći fakin u Münchenu u srijedu je bio - Edin Julardžija (19). Dinamov fakin s Ferenčice (sada živi na Ravnicama).

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Mlada 'desetka' Dinama dominirala je sredinom terena, osvajala prostor, za njega domaći nogometaši nisu imali rješenja. Edin Julardžija 'velika jaja' dokazao je i tijekom izvođenja penala. Poslije zadnjeg sudačkog zvižduka prvo je žestoko rukom bočicu vode bacio u tlo, pa kontinuirano, kao pravi lider, dizao ruke i tražio podršku brojnih Dinamovih navijača. Koju je, naravno i dobio.

A onda je, dok su 'modri' tijekom penala gubili i dva razlike, 'fakin' Julardžija fantastičnom 'panenkom' utišao navijače Bayerna, pa i unio nervozu u domaće redove. Poslije zabijenog penala, Julardžija je gestom rukama stišavao domaće pristalice, pa se na putu prema centru 'obračunao' i s Leonom Dajakuuom, Bayernovom nogometašem koji je išao zabiti pobjedonosni penal.

Leon Dajaku hodao je prema centru, išao zabiti za veliko sljavlje Bavaraca, ali tu ga je na pola puta zaustavio Julardžija, nešto mu došapnuo, pa ga i malo odgurnuo. I tako ga potpuno izbacio iz ritma. Julardžija mu je unio nervozu, pa je Dajaku šutirao visoko preko gola. I omogućio 'modrima' priliku za plasman u četvrtfinale.

- Iskreno, ni ne sjećam se što sam mu točno rekao. Nešto u stilu kako se preplašio, te da će zbog toga promašiti penal. Tek toliko da ga malo izbacim iz ritma, srećom uspjelo mi je - rekao je Julardžija.

Zanimljivo, Julardžija je još 2014. godine odbio - Chelsea, a jedan je od rijetkih igrača iz ove (ali i drugih) generacija koji je od prvog dana član Dinama...

- U Dinamo sam stigao još sa šest godina, a i dalje sam sebi najveći kritičar - kazao nam je prije godinu dana Edin Julardžija, pa dodao:

- Rastao sam gledajući Modrića, Sammira i Mandžukića, njihove sam dresove nosio po igralištima, tako da su to heroji mog djetinjstva kao dinamovca. Luka Modrić je čudesan, najbolji na svijetu, ali mi imamo još svjetskih klasa poput Rakitića.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

A tu 'panenku' protiv Bayerna skromno opisuje...

- 'Panenka'? Bila je situacija, mi dinamovci to imamo u sebi. Došao je trenutak i zabio sam. Oni su svoje dvije prilike iskoristili i zabili taj nesretan gol. Sve se dobro završilo na kraju i čekamo Benficu u Zagrebu. Uvijek je lijepo igrati pred Bad Blue Boysima, stvarno je bio doživljaj, za ovakve utakmice treniramo.

Edin Julardžija je već debitirao i za seniore Dinama u prijateljskoj utakmici...



- Bilo je to u Širokom Brijegu, bilo je pozitivne treme i nervoze, ali sve je ispalo dobro. Čim je krenula utakmica samo sam se koncentrirao na ispunjenje trenerovih zahtjeva, pa treme više nije bilo. Nisam prošao nikakvu inicijaciju, ali bih nosio lopte, bočice s vodom ili neke stvari kada god bi to trebalo. Ipak sam bio najmlađi, to je red, sasvim normalna stvar. Veselim se trenutku kada ću zaigrati za Dinamo službenu utakmicu, to bi mi bilo ostvarenje dječačkog sna - kaže Julardžija.