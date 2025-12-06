Dinamov heroj nakon derbija: Nisam zadovoljan bodom, ali je bitno da smo uspjeli ostati prvi

Pravi derbi odigrali su Dinamo i Hajduk u Maksimiru. Hajduk je vodio, a u 12. minuti sudačke nadoknade Arber Hoxha zabija za ludilo na Maksimiru i bod koji je ostavio "modre" na prvom mjestu tablice. Nakon utakmice je Dinamov heroj stao pred kamere MAXSporta i komentirao utakmicu na hrvatskom.

- Puno nam znači ovo, ali nisam zadovoljan ovim bodom. Imali smo šanse da zabijemo, ali su nam ih i poništili. Hajduk nije imao šanse za gol i nakon jedne prave su zabili i to nam je teško palo. Ja sam zabio, bitno da smo uspjeli izjednačiti i bitno je da smo prvi. Igramo i Europu i malo smo umorni, ali je sjajno što smo prvi - rekao je Hoxha pa dodao:

- Europska liga je velika utakmica, imamo puno kvaliteta, i vidjet ćemo što će se dogoditi.

Dinamo u četvrtak igra protiv Real Betisa u Europskoj ligi. Arber Hoxha igra sjajnu sezonu i još jednom je spasio Dinamo. Bio je u pravo vrijeme na pravom mjestu pa sjajno pogodio.