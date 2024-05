Bernauer: Ljepše mi je živjeti u Zagrebu nego u Parizu! Sučić otkrio: Nabavili smo i kubanke

Igrači Dinama oduševljeno su marširali maksimirskim travnjakom s trofejem kojeg su apsolutno zasluženo osvojili. Dodjela medalje, prskanje šampanjcem i koji gutljaj pa onda ono što su svi čekali. Hod prema sjevernoj tribini gdje su desetak minuta skakali i pjevali s Bad Blue Boysima.

Bila je to uvertira u ludu feštu koja slijedi na Trgu bana Josipa Jelačića, a igrači su prije ukrcaja na otvoreni autobus pronašli vremena za medije.

- Za mene je bila dosta teška sezona, kao i za sve. Imao sam nesreću s ozljedama, drago mi je da smo ostali složni. Vjerovali smo u pobjedu i sretan sam što smo proslavili ovako - rekao je Dinamov Japanac Takuya Ogiwara koji je i zapjevao.

- Najdraža Dinamova pjesma? Na, na, na, na, na - zapjevao je simpatični Japanac pokušavajući zapjevati 'Za Dinamo ja dao bih sve'.

'Nabavili smo kubanke'

Za kraj je poručio:

- Dođite na trg, hvala.

Fenomenalna sezona je iza Petra Sučića koji je od rezerve stasao do nezamjenjivog igrača u prvih 11.

- Ne znam odakle da krenem, znam da smo presretni što je ovako završilo. Uživamo u proslavi s navijačima, obitelji i svim ljudima u gradu. Neopisiv osjećaj.

Jesi li mislio da ćeš postati nezamjenjiv?

- Nisam, lagao bih da kažem da jesam. Ja uvijek vjerujem u sebe, to se mora negdje vratiti. Dosta je stvari utjecalo na mene, neću okolišati, želim da čitav grad uživa u proslavi. Sve što kažem bit će pod emocijom, ne znam koliko je pametno.

Jeste li nabavili kubanke?

- Sve smo nabavili, stariji igrači su ih nabavili.

Maxime Bernauer došao je na početku sezone. Oko njega je bilo puno skepse, igrao je u početku jako malo, ali je u drugom dijelu sezone postao bitan član momčadi.

- Bila je teška sezona, ali uspjeli smo. Gotovo cijelu sezonu bili smo iza i ovo je jako bitno za nas i navijače, zaslužili su ovo. U nekim utakmicama smo postizali ciljeve zbog individualne kvalitete, ali možemo igrati bolje kao kolektiv i imati lakšu sezonu. Sezona je za mene bila teška. Prvi put sam van svoje zemlje i trebao mi je period prilagodbe, ali ostao sam fokusiran i na kraju sam dosta igrao. Trebam biti fokusiran na ono što mogu kontrolirati. Igrao sam i osvojili smo trofeje, to mi je najbitnije

Sviđa li ti se Zagreb?

- Bilo mi je teško kada sam došao u Pariz jer sam došao iz manjeg grada. Jako puno ljudi, gust promet, bilo je teško. U Zagrebu je drugačije, manji je grad i nije tolika gužva, više mi se sviđa ovdje živjeti. Lijepo su me dočekali i ljudi su ljubazni. Živim u Šestinama, malo izvan Zagreba.

Znaš li pjesmu 'Pariz nema kaj ti imaš'?

- Znam tu pjesmu. Ne sjećam se svih riječi, ali znam - nasmijao je Bernauer okupljene.

'Ispadanje iz Europe nas je oslobodilo'

Turbulentna je sezona bila i za Ivana Nevistića. U početku je kiksao i bio nesiguran na golu pa je preselio na klupu. Ipak, zaigrao je u drugom dijelu sezone i nekoliko puta spasio Dinamo.

- Bilo je dosta turbulentno. U trenutku kad sam krenuo igrati bila je jako teška situacija, dosta novih igrača, nismo bili posloženi i što se odrazilo i na mene. No, kako je sezona odmicala, bili smo sve bolji. Jako sam zahvalan na ovoj sezoni, bila je to nezaboravna godina, baš zbog tih uspona i padova. To mogu izvući samo momčadi koje imaju kvalitetu i znaju se nositi s pritiskom. Kad se gleda završna tablica, ispada da je bilo lagano, a bilo je sve samo ne lagano. Na kraju smo pobjednici i slavimo... - rekao je golman Dinama.

Modri kao da su proigrali nakon što su ispali iz Europe. Mogli su se u miru posvetiti domaćin natjecanjima.

- Slažem se da nas je ispadanje iz Europe oslobodilo, pomoglo nam je jer nismo imali toliko utakmica. Teško je igrati svaka tri dana, pogotovo europske utakmice, gdje je jak intenzitet. Jedino boli način kako smo ispali u Solunu. Ali i gledajući Europu, bila je ovo uspješna sezona. Navijači su nam bili velika podrška cijele sezone, ljudi koji su duže od mene u klubu kažu da nikad nije bila takva sinergija igrača i navijača. Pokazali su da su pravi navijači jer su stali iza nas kad je bilo teško, nije bilo pljuvanja i vrijeđanja. Lako je biti navijač kad ide dobro, ali oni su stali iza nas i kad nije bilo - kazao je Nevistić.

Stefan Ristovski srce je i duša ovog Dinama, čovjek kojeg navijači obožavaju.

- Prelijepo je doživjeti pun stadion na kraju, to smo i zaslužili. Ja sam i prije dva mjeseca znao da će ovako biti, znam s kakvim igračima treniram i igram utakmice. Bilo je dosta padova, teška sezona za gledatelje, zanimljiva, ali mi znamo kroz što smo sve prolazili, ali junaci se gledaju na kraju.