Temperatura je bila debelo ispod nule, no njemu to nije smetalo. Plesao je po predivnom stadionu Krasnodara, lažnjacima suparnike slao u trgovinu, bio nesavladiv u zračnim duelima, dijelio lopte na krila. Ma što god je večeras trebalo, Bruno Petković je to radio.

Bila je to maestralna partija hrvatskog napadača, jedna od najboljih u njegovoj karijeri, pa možda i bolje od onih maestralnih izvedbi na Poljudu kada je utrpao dva gola Mađarima u kvalifikacijama za Euro te kada je u Slovačkoj uništavao Škriniara.

Kada je Bruno na ovakvoj razini, Dinamo može protiv bilo koga. Pa i protiv Krasnodara kojeg je pobijedio 3-2 u prvoj utakmici šesnaestine finala Europske lige.

- Bilo je bitno izvući dobar rezultat, jako je pozitivan. Igrali smo odlično za gledatelje, možda ne za trenere. Otvoreno i odličan rezultat, ali nije ni blizu gotovo - rekao je junak Dinamove velike pobjede koji je zabio dva gola.

Možda ove sezone nije baš na vrhunskoj golgeterskoj razini, ali upalio se baš na vrijeme. Zabio je dva gola i 'tukao' se sa stoperima Krasnodara.

- Bitka sa stoperima, puno batina? To je dio mog posla, uvijek sam išao na loptu i preferiram ovakve utakmice. Uzvrat? Neće biti lakše, moramo biti maksimalno fokusirani ako želimo proći dalje - završio je Petko.