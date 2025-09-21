Dinamov junak s Poljuda prošao je probu u Hajduku kao klinac: 'Sada sam u većem klubu'

Arber Hoxha (26) bio je jedan od Dinamovih junaka u derbiju sedmog kola HNL-a protiv Hajduka. Podsjetimo, "modri" su slavili 2-0 u subotu na Poljudu, a Hoxha je zabio fantastičan, dalekometni projektil nakon što je prošao nekoliko protivničkih igrača.

Osim što je zabio sjajan gol, Hoxha se dobrim igrama nametnuo i kod trenera Marija Kovačevića, a u nekom drugom scenariju mogao je jučerašnji derbi zaigrati u redovima - "bijelih"!

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Naime, Hoxha je kao tinejdžer bio na probi u Hajduku, koju je, kako se prisjetio u intervjuu koji je ranije dao za 24sata, prošao.

- Kao klinac trenirao sam u malenom klubu Istoguu, odakle sam otišao u Prištinu. Bio sam tamo jedan od najvećih talenata, već s 15-16 godina počeo sam igrati seniorski nogomet u njihovoj Superligi, zabio sam i neke golove. Trener mi je vjerovao, davao mi priliku, pa nakon tri-četiri utakmice i sami shvatite kako možete igrati na toj razini - rekao je Hoxha za 24sata.

Međutim, nikad nije dobio šansu na Poljudu.

- Da, bio sam na probi u Hajduku oko mjesec dana. To su bila drukčija vremena, kosovska liga nije se toliko pratila, pa smo svugdje morali ići na probu. Bio sam u Splitu oko mjesec dana, prošao probu, ali ne znam što se onda dogodilo. Trenirao sam u Hajduku B, ne sjećam se puno igrača koji su tad bili sa mnom tamo, ali znam kako je stalno uz mene bio Ardian Ismajli. Ne žalim za Hajdukom, sad sam u puno boljem klubu - rekao je dinamovac za 24sata.

Hoxha je za Dinamo odigrao 69 utakmica i zabio šest golova te sedam asistencija.