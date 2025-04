Dinamov kandidat za trenera u 'ratu' sa sucima: 'Ova liga je s**nje. Neka nam uzmu titulu'

Fabiju Cannavaru (51) dani su odbrojani u Dinamu. Talijan je u Puli izgubio 3-0 od Istre, dok su konkurenti Hajduk i Rijeka povećali prednost na osam, odnosno sedam bodova. Iako je Uprava "modrih" dovela Cannavara kako bi popravio stanje na ljestvici, on to nije uspio ostvariti, a naslov se čini jako dalekim. Budući da nije ispunio primarni cilj, Uprava bi ga mogla vrlo brzo smijeniti. Momčad bi trebao preuzeti Sandro Perković (40), koji je već ove sezone jednom "uskočio". To se dogodilo u listopadu, kada su smijenili Sergeja Jakirovića.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:02 Pisalo se da su igrači Dinama organizirali krizni sastanak, doznajemo što je doista bilo | Video: 24sata/pixsell

Perković bi trebao poslužiti kao prijelazno rješenje, dok se kao dugoročna opcija spominje Španjolac Albert Riera (42), trenutačni trener Celja. On je ovog ljeta na klupi slovenskog prvoligaša naslijedio Damira Krznara, a s klubom je ostvario zapažene rezultate u Europi. Celje je doguralo do četvrtfinala Konferencijske lige, gdje ih u četvrtak očekuje susret s Fiorentinom. Zbog igranja na dva fronta, Celje trpi u domaćem prvenstvu. Trenutačno se nalazi "ispod crte" koja vodi u Europu. Celje je četvrto, a u posljednjem kolu pobijedilo je Bravo s 2-1. Ipak, Riera nije bio zadovoljan suđenjem na toj utakmici.

Utakmicu je sudio David Šmajc, a trener Celja nekoliko se puta tijekom susreta okrenuo prema tribini gdje su sjedili novinari i glasno dobacio:

- Ova liga je sr*nje! Olimpija je imala sedam penala, a mi?

Španjolac se nije smirio ni nakon pobjede, pa je bijes iskalio na konferenciji za novinare.

- Radije bih šutio. Ako progovorim, dobit ću kaznu od deset utakmica. Radimo, ozbiljno se pripremamo za utakmice, da bi netko na kraju došao i odlučio. Svatko može pogriješiti, ali kada imate osjećaj da su pogreške namjerne… Zabili smo pogodak, sudac ga je poništio i dosudio prekršaj za njih. Onda kazneni udarac za Bravo… Imam osjećaj kao da moramo zabiti osam golova i stvoriti 25 prilika za pobjedu - započeo je Riera.

Foto: DANIEL VAQUERO/SIPA

Dodao je i kako u takvim okolnostima ne može osvojiti prvenstvo.

- Ajmo pričati o činjenicama. Olimpija je dosad protiv devet protivnika imala igrača više na terenu, provjerite koliko smo mi puta imali. Provjerite penale, pogledajte koliko su penala dosudili Olimpiji i Koperu, a koliko nama i Mariboru. Šest-sedam njima, ali što je s nama? Prije nekoliko dana rekao sam šefu: 'Žao mi je, ne možemo osvojiti ligu. To je nemoguće'.

Kao glavni razlog naveo je kriterij suđenja.

- Dosudili su nam dva penala u 28 utakmica, a često igramo u protivničkom kaznenom prostoru. Protiv nas su dosudili četiri-pet penala, to je velika razlika! Provjerite crvene kartone i penale. Kad je tako, puno je teže pobjeđivati. Takva je to liga! I znate što? Ne želim osvojiti naslov u takvoj ligi. Uzmite ga. Pogledajte ovu utakmicu, jesmo li mi agresivna momčad? Dobili smo šest žutih kartona? Jeste li vidjeli da igramo toliko prljavo da zaslužimo šest žutih? - zaključio je bijesni Riera.

Vrijeđao Menala, on odmah napustio klub

S Rierom je probleme imao i Luka Menalo (28). On je početkom ove sezone stigao u Celje na posudbu iz Dinama, no ondje se nije dugo zadržao jer ga je španjolski trener pred cijelom svlačionicom izvrijeđao tijekom analize utakmice s Primorjem. U tom dvoboju Celje je izgubilo 3-0, a Riera je glavnog krivca vidio upravo u krilnom napadaču. Prešao je granicu kada se obratio jednom od stopera, uperivši prst u Menala i rekao:

- Zbog njega ti sutra nećeš moći djetetu kupiti kruh.

Trener Celja ubrzo je shvatio što je napravio te je pred cijelom momčadi ponudio ispriku, no Menalo nije želio prijeći preko poniženja i odlučio je raskinuti suradnju prije vremena, iako su ga iz kluba pokušavali nagovoriti da odustane od svoje odluke. Nakon toga Menalo se vratio u Dinamo, a potom je bez odštete potpisao za Rijeku. Za Celje je odigrao 23 utakmice u kojima je postigao tri pogotka i upisao jednu asistenciju.