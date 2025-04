Dinamu prijeti još jedan udarac na kraju sezone! Evo tko se za što bori u ludom finišu HNL-a

Osam kola do kraja HNL-a prelomila se borba za naslov prvaka i, kako se čini, jedan konkurent otpao je iz igre. Na radost jadranskih rivala, a žalost zagrebačkih navijača, Dinamo se opet izblamirao i, nakon najvišeg poraza u povijesti od Rijeke, pod Fabijem Cannavarom isto uspio napraviti i protiv Istre. Sad za vodećim Hajdukom zaostaje osam bodova, za Rijekom sedam.

Pokretanje videa... 01:35 NK Slaven Belupo vs HNK Hajduk Split 0:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Dinamu opasno visi i Europska liga

Ne samo da se rasplinuo san navijača "modrih" o izravnom plasmanu u Ligu prvaka, koji su gajili do prije koji tjedan i pratili uspjehe Olympiacosa na međunarodnoj sceni, iz ove je pozicije teško očekivati i da će igrati Europsku ligu!

Tu će privilegiju imati osvajač Kupa, Rijeka ili Slaven, a samo u slučaju da Rijeka osvoji i HNL i Kup to bi mjesto prepustila drugoplasiranom u prvenstvu. Dakle, da bi Dinamo dobio utješnu nagradu, ako već ne uspije do naslova, morao bi navijati za to da Hajduk s vodeće padne na treću poziciju, a Rijeka osvoji i Rabuzinovo sunce.

Za usporedbu, plasman u glavnu rundu Lige prvaka donosi 18,62 milijuna eura, u Europsku ligu 3,6, a u Konferencijsku ligu 2,6 milijuna eura. Ove sezone u Maksimir je od Uefinih premija sletjelo gotovo 40 milijuna eura i jasno je koliki bi udarac bio igranje u najslabijem klupskom natjecanju Starog kontinenta.

Pet klubova u borbi za Europu

Iza troboja za naslov prvaka odvija se borba za četvrto mjesto koje bi, u slučaju Rijekine pobjede u Kupu, donijelo izlazak u kvalifikacije Konferencijske lige. Usprkos porazu od Hajduka, tu najbolje stoji Slaven Belupo koji u Europu može izaći i kroz Kup (Europska liga) i kroz prvenstvo (Konferencijska liga), ako završi na trenutačnoj poziciji.

Trijumfu Rijeke u Kupu nadaju se i Varaždin, Istra, pa i Lokomotiva i Osijek, koji je unatoč groznom nizu od osam utakmica bez pobjede i dalje na dohvatljivih sedam bodova minusa od Slaven Belupa.

Nikad uzbudljivija borba za ostanak

Za razliku od mnogih prošlih sezona, kad se putnik u drugu ligu unaprijed znao praktički na polovici sezone, ova obećava neizvjesnost do samog kraja. Krivac za to je Šibenik koji se ne predaje usprkos teškoj financijskoj situaciji. Druga pobjeda u tri kola nad Osijekom primaknula ga je na samo bod iza pretposljednje Gorice, dok mu je prošlotjedni suparnik na svega šest bodova. Ni Lokomotiva nije tu sasvim bezbrižna. Imajući u vidu formu i karakter momčadi Rajka Vidovića, još bi tu moglo biti svega.

29. kolo (11.-13. travnja)

Slaven - Šibenik, petak, 18 sati

Gorica - Istra, subota, 16 sati

Dinamo - Osijek, subota, 18.45

Rijeka - Varaždin, nedjelja, 16 sati

Hajduk - Lokomotiva, nedjelja, 18.45

30. kolo (17.-19. travnja)

Šibenik - Dinamo, 17. travnja, 18 sati

Lokomotiva - Slaven, 18. travnja, 16 sati

Varaždin - Hajduk, 18. travnja, 18.45

Osijek - Gorica, 19. travnja, 16 sati

Istra - Rijeka, 19. travnja, 18.45

31. kolo (22.-24. travnja)

Slaven - Varaždin, 22. travnja, 17 sati

Lokomotiva - Šibenik,, 22. travnja, 19.15

Gorica - Dinamo, 23. travnja, 15 sati

Hajduk - Istra, 23. travnja, 17.30

Rijeka - Osijek, 23. travnja, 20 sati

32. kolo (25.-27. travnja)

Varaždin - Lokomotiva, 26. travnja, 18 sati

Osijek - Hajduk, 27. travnja, 16 sati

Dinamo - Rijeka, 27. travnja, 18.45

Istra - Slaven, 28. travnja, 17 sati

Šibenik - Gorica, 28. travnja, 19.15

33. kolo (2.-4. svibnja)

Varaždin - Šibenik, 2. svibnja, 18 sati

Hajduk - Dinamo, 3. svibnja, 16 sati

Lokomotiva - Istra, 3. svibnja, 18.45

Slaven - Osijek, 4. svibnja, 16 sati

Rijeka - Gorica 4. svibnja, 18.15

34. kolo (9.-11. svibnja)

Šibenik - Rijeka

Gorica - Hajduk

Dinamo - Slaven

Osijek - Lokomotiva

Istra - Varaždin

35. kolo (16.-19. svibnja)

Istra - Šibenik

Varaždin - Osijek

Lokomotiva - Dinamo

Slaven - Gorica

Hajduk - Rijeka

36. kolo (23.-25. svibnja)

Šibenik - Hajduk

Rijeka - Slaven

Gorica - Lokomotiva

Dinamo - Varaždin

Osijek - Istra