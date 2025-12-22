U dosadašnjem dijelu glasanja za najboljeg nogometaša HNL-a u 2025. godini glasali su kapetani Hajduka, Varaždina i Rijeke, a četvrti po redu je kapetan Dinama Josip Mišić. Njegov prvi odabir je očekivan, ali drugi...
Fruk je za Dinamova kapetana najbolji igrač lige, ali sve je iznenadio s drugim mjestom
Na red za biranje najboljih nogometaša u HNL-u kroz 2025. godinu došao je Dinamov kapetan Josip Mišić. Glasanje provodi tportal, a prije kapetana 'modrih' glasali su Marko Livaja (Hajduk), Oliver Zelenika (Varaždin) i Martin Zlomislić (Rijeka). Sva trojica su najviše, 10 bodova, dali Rijekinom asu Toniju Fruku.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.
Dinamova igra kroz sezonu oscilirala je kao i rezultati te stanje u svlačionici. Mario Kovačević izdržao je prvi dio sezone i Dinamo je jesenski prvak s bodom više od Hajduka. U Europskoj ligi zagrebački klub krenuo je impresivno s dvije pobjede protiv Fenerbahčea i Maccabija te remijem s Malmöom. Nakon toga stigla su tri uzastopna poraza od Celte, Lillea i Betisa, a preostale su još dvije europske utakmice ligaške faze protiv FCSB-a na Maksimiru i Midtjyllanda u Herningu. U Europi su 'modri' 25. na ljestvici.
Josip Mišić u Dinamo je stigao iz Sportinga 2021. za dva milijuna eura, a sezonu prije proveo je na posudbi u jesenskom prvaku. Za Dinamo je odigrao 232 utakmice, zabio šest golova i 13 puta asistirao.
U izboru za najbolje pojedince u HNL-u 2025. Mišić je na prvo mjesto stavio Rijekinog najboljeg igrača Tonija Fruka kojem će ići 10 bodova.
- Toni Fruk je cijele sezone pokazivao konstantu, energiju i hrabrost u igri. Preuzimao je odgovornost u ključnim trenucima i donosio dodatnu dimenziju momčadi s kojom je na kraju osvojio dvostruku krunu.
Na drugu poziciju odlučio je 31-godišnjak staviti suigrača Sandra Kulenovića (osam bodova).
- Sandro Kulenović se istaknuo kao jedan od najpouzdanijih igrača lige. Njegova stabilnost, čitanje igre i liderske kvalitete imali su velik utjecaj, a u zahtjevnim trenucima bio je pravi oslonac i postigao puno važnih pogodaka za našu momčad.
Smetnuo je Mišić rivalstvo s Hajdukom sa strane i odlučio je kapetana 'bilih' Marka Livaju pozicionirati na treće mjesto (šest bodova).
- Treći u izboru je Marko Livaja. Njegova kvaliteta, vizija i odlučujući potezi izravno su donosili razliku na terenu i bodove Hajduku. Ima velik utjecaj na igru i suigrače i već je godinama nositelj svog tima.
Jedan od najboljih nogometaša HNL-a ove sezone je definitivno Adriano Jagušić iz Slaven Belupa (četiri boda). Transfer veznog igrača u Dinamo je vrlo izgledan i trebao se već ostvariti, ali odlučio je 22-godišnjak ostati u Slavenu još jednu sezonu.
- Adriano Jagušić je pokazao iznimnu zrelost i učinak unatoč svojoj mladosti. Nije se bojao odgovornosti i konstantno je igrao na visokoj razini, a njegov napredak i doprinos momčadi bili su posebno zapaženi.
Peti najbolji igrač HNL-a ove godine po mišljenju Mišića je Rijekin stoper Stjepan Radeljić.
- I za kraj, Stjepan Radeljić, jer je bio temelj obrane svoje ekipe cijele sezone. Čvrstoćom, mirnoćom i pouzdanošću u ključnim situacijama davao je sigurnost cijelom timu.
Izbor Josipa Mišića (Dinamo)
- 1. Toni Fruk (Rijeka) 10 bodova
- 2. Sandro Kulenović (Dinamo) 8
- 3. Marko Livaja (Hajduk) 6
- 4. Adriano Jagušić (Slaven Belupo) 4
- 5. Stjepan Radeljić (Rijeka) 2
Konačni poredak
- 1. Toni Fruk (Rijeka) 96 bodova
- 2. Marko Livaja (Hajduk) 64
- 3. Adriano Jagušić (Slaven Belupo) 40
- 4. Josip Mišić (Dinamo) 20
- 5. Sandro Kulenović (Dinamo) 10
- 6. Stjepan Lončar (Istra 1961) 10
- 7. Marko Malenica (Osijek) 10
- 8. Stjepan Radeljić (Rijeka) 10
- 9. Filip Krovinović (Hajduk) 8
- 10. Rokas Pukštas (Hajduk) 8
- 11. Fabijan Krivak (Lokomotiva) 6
- 12. Ante Majstorović (Rijeka) 6
- 13. Adrion Pajaziti (Hajduk) 6
- 14. Arber Hoxha (Dinamo) 4
- 15. Nail Omerović (Osijek) 2
Svi dosadašnji pobjednici
- 2003. Niko Kranjčar (Dinamo)
- 2004. Tomislav Erceg (Rijeka)
- 2005. Eduardo da Silva (Dinamo)
- 2006. Eduardo da Silva (Dinamo)
- 2007. Luka Modrić (Dinamo)
- 2008. Mario Mandžukić (Dinamo)
- 2009. Ermin Zec (Šibenik)
- 2010. Sammir (Dinamo)
- 2011. Ivan Santini (Zadar)
- 2012. Sammir (Dinamo)
- 2013. Leon Benko (Rijeka)
- 2014. Andrej Kramarić (Rijeka)
- 2015. Marin Tomasov (Rijeka)
- 2016. Franko Andrijašević (Rijeka)
- 2017. El Arabi Hilal Soudani (Dinamo)
- 2018. Daniel Olmo Carvajal (Dinamo)
- 2019. Bruno Petković (Dinamo)
- 2020. Arijan Ademi (Dinamo)
- 2021. Marko Livaja (Hajduk)
- 2022. Marko Livaja (Hajduk)
- 2023. Bruno Petković (Dinamo)
- 2024. Marko Livaja (Hajduk)
- 2025. Toni Fruk (Rijeka)
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+