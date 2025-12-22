Fruk je za Dinamova kapetana najbolji igrač lige, ali sve je iznenadio s drugim mjestom

Na red za biranje najboljih nogometaša u HNL-u kroz 2025. godinu došao je Dinamov kapetan Josip Mišić. Glasanje provodi tportal, a prije kapetana 'modrih' glasali su Marko Livaja (Hajduk), Oliver Zelenika (Varaždin) i Martin Zlomislić (Rijeka). Sva trojica su najviše, 10 bodova, dali Rijekinom asu Toniju Fruku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:04 Dinamo - Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Dinamova igra kroz sezonu oscilirala je kao i rezultati te stanje u svlačionici. Mario Kovačević izdržao je prvi dio sezone i Dinamo je jesenski prvak s bodom više od Hajduka. U Europskoj ligi zagrebački klub krenuo je impresivno s dvije pobjede protiv Fenerbahčea i Maccabija te remijem s Malmöom. Nakon toga stigla su tri uzastopna poraza od Celte, Lillea i Betisa, a preostale su još dvije europske utakmice ligaške faze protiv FCSB-a na Maksimiru i Midtjyllanda u Herningu. U Europi su 'modri' 25. na ljestvici.

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Josip Mišić u Dinamo je stigao iz Sportinga 2021. za dva milijuna eura, a sezonu prije proveo je na posudbi u jesenskom prvaku. Za Dinamo je odigrao 232 utakmice, zabio šest golova i 13 puta asistirao.

U izboru za najbolje pojedince u HNL-u 2025. Mišić je na prvo mjesto stavio Rijekinog najboljeg igrača Tonija Fruka kojem će ići 10 bodova.

- Toni Fruk je cijele sezone pokazivao konstantu, energiju i hrabrost u igri. Preuzimao je odgovornost u ključnim trenucima i donosio dodatnu dimenziju momčadi s kojom je na kraju osvojio dvostruku krunu.

Rijeka i Gorica sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Na drugu poziciju odlučio je 31-godišnjak staviti suigrača Sandra Kulenovića (osam bodova).

- Sandro Kulenović se istaknuo kao jedan od najpouzdanijih igrača lige. Njegova stabilnost, čitanje igre i liderske kvalitete imali su velik utjecaj, a u zahtjevnim trenucima bio je pravi oslonac i postigao puno važnih pogodaka za našu momčad.

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Smetnuo je Mišić rivalstvo s Hajdukom sa strane i odlučio je kapetana 'bilih' Marka Livaju pozicionirati na treće mjesto (šest bodova).

- Treći u izboru je Marko Livaja. Njegova kvaliteta, vizija i odlučujući potezi izravno su donosili razliku na terenu i bodove Hajduku. Ima velik utjecaj na igru i suigrače i već je godinama nositelj svog tima.

Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Jedan od najboljih nogometaša HNL-a ove sezone je definitivno Adriano Jagušić iz Slaven Belupa (četiri boda). Transfer veznog igrača u Dinamo je vrlo izgledan i trebao se već ostvariti, ali odlučio je 22-godišnjak ostati u Slavenu još jednu sezonu.

- Adriano Jagušić je pokazao iznimnu zrelost i učinak unatoč svojoj mladosti. Nije se bojao odgovornosti i konstantno je igrao na visokoj razini, a njegov napredak i doprinos momčadi bili su posebno zapaženi.

Osijek i Slaven Belupo sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Peti najbolji igrač HNL-a ove godine po mišljenju Mišića je Rijekin stoper Stjepan Radeljić.

- I za kraj, Stjepan Radeljić, jer je bio temelj obrane svoje ekipe cijele sezone. Čvrstoćom, mirnoćom i pouzdanošću u ključnim situacijama davao je sigurnost cijelom timu.

Foto: Alex Kuhn/ArtService/FORUM/PIXSE

Izbor Josipa Mišića (Dinamo)

1. Toni Fruk (Rijeka) 10 bodova

2. Sandro Kulenović (Dinamo) 8

3. Marko Livaja (Hajduk) 6

4. Adriano Jagušić (Slaven Belupo) 4

5. Stjepan Radeljić (Rijeka) 2

Konačni poredak

1. Toni Fruk (Rijeka) 96 bodova

2. Marko Livaja (Hajduk) 64

3. Adriano Jagušić (Slaven Belupo) 40

4. Josip Mišić (Dinamo) 20

5. Sandro Kulenović (Dinamo) 10

6. Stjepan Lončar (Istra 1961) 10

7. Marko Malenica (Osijek) 10

8. Stjepan Radeljić (Rijeka) 10

9. Filip Krovinović (Hajduk) 8

10. Rokas Pukštas (Hajduk) 8

11. Fabijan Krivak (Lokomotiva) 6

12. Ante Majstorović (Rijeka) 6

13. Adrion Pajaziti (Hajduk) 6

14. Arber Hoxha (Dinamo) 4

15. Nail Omerović (Osijek) 2

Svi dosadašnji pobjednici

2003. Niko Kranjčar (Dinamo)

2004. Tomislav Erceg (Rijeka)

2005. Eduardo da Silva (Dinamo)

2006. Eduardo da Silva (Dinamo)

2007. Luka Modrić (Dinamo)

2008. Mario Mandžukić (Dinamo)

2009. Ermin Zec (Šibenik)

2010. Sammir (Dinamo)

2011. Ivan Santini (Zadar)

2012. Sammir (Dinamo)

2013. Leon Benko (Rijeka)

2014. Andrej Kramarić (Rijeka)

2015. Marin Tomasov (Rijeka)

2016. Franko Andrijašević (Rijeka)

2017. El Arabi Hilal Soudani (Dinamo)

2018. Daniel Olmo Carvajal (Dinamo)

2019. Bruno Petković (Dinamo)

2020. Arijan Ademi (Dinamo)

2021. Marko Livaja (Hajduk)

2022. Marko Livaja (Hajduk)

2023. Bruno Petković (Dinamo)

2024. Marko Livaja (Hajduk)

2025. Toni Fruk (Rijeka)