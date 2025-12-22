Obavijesti

ZANIMLJIV ODABIR

Fruk je za Dinamova kapetana najbolji igrač lige, ali sve je iznenadio s drugim mjestom

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 3 min
Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U dosadašnjem dijelu glasanja za najboljeg nogometaša HNL-a u 2025. godini glasali su kapetani Hajduka, Varaždina i Rijeke, a četvrti po redu je kapetan Dinama Josip Mišić. Njegov prvi odabir je očekivan, ali drugi...

Na red za biranje najboljih nogometaša u HNL-u kroz 2025. godinu došao je Dinamov kapetan Josip Mišić. Glasanje provodi tportal, a prije kapetana 'modrih' glasali su Marko Livaja (Hajduk), Oliver Zelenika (Varaždin) i Martin Zlomislić (Rijeka). Sva trojica su najviše, 10 bodova, dali Rijekinom asu Toniju Fruku.

Dinamo - Lokomotiva 02:04
Dinamo - Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Dinamova igra kroz sezonu oscilirala je kao i rezultati te stanje u svlačionici. Mario Kovačević izdržao je prvi dio sezone i Dinamo je jesenski prvak s bodom više od Hajduka. U Europskoj ligi zagrebački klub krenuo je impresivno s dvije pobjede protiv Fenerbahčea i Maccabija te remijem s Malmöom. Nakon toga stigla su tri uzastopna poraza od Celte, Lillea i Betisa, a preostale su još dvije europske utakmice ligaške faze protiv FCSB-a na Maksimiru i Midtjyllanda u Herningu. U Europi su 'modri' 25. na ljestvici.

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Lokomotiva sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Josip Mišić u Dinamo je stigao iz Sportinga 2021. za dva milijuna eura, a sezonu prije proveo je na posudbi u jesenskom prvaku. Za Dinamo je odigrao 232 utakmice, zabio šest golova i 13 puta asistirao.

U izboru za najbolje pojedince u HNL-u 2025. Mišić je na prvo mjesto stavio Rijekinog najboljeg igrača Tonija Fruka kojem će ići 10 bodova.

- Toni Fruk je cijele sezone pokazivao konstantu, energiju i hrabrost u igri. Preuzimao je odgovornost u ključnim trenucima i donosio dodatnu dimenziju momčadi s kojom je na kraju osvojio dvostruku krunu.

Rijeka i Gorica sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
Rijeka i Gorica sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Na drugu poziciju odlučio je 31-godišnjak staviti suigrača Sandra Kulenovića (osam bodova).

- Sandro Kulenović se istaknuo kao jedan od najpouzdanijih igrača lige. Njegova stabilnost, čitanje igre i liderske kvalitete imali su velik utjecaj, a u zahtjevnim trenucima bio je pravi oslonac i postigao puno važnih pogodaka za našu momčad.

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Lokomotiva sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Smetnuo je Mišić rivalstvo s Hajdukom sa strane i odlučio je kapetana 'bilih' Marka Livaju pozicionirati na treće mjesto (šest bodova).

- Treći u izboru je Marko Livaja. Njegova kvaliteta, vizija i odlučujući potezi izravno su donosili razliku na terenu i bodove Hajduku. Ima velik utjecaj na igru i suigrače i već je godinama nositelj svog tima.

Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Jedan od najboljih nogometaša HNL-a ove sezone je definitivno Adriano Jagušić iz Slaven Belupa (četiri boda). Transfer veznog igrača u Dinamo je vrlo izgledan i trebao se već ostvariti, ali odlučio je 22-godišnjak ostati u Slavenu još jednu sezonu.

- Adriano Jagušić je pokazao iznimnu zrelost i učinak unatoč svojoj mladosti. Nije se bojao odgovornosti i konstantno je igrao na visokoj razini, a njegov napredak i doprinos momčadi bili su posebno zapaženi.

Osijek i Slaven Belupo sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Slaven Belupo sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Peti najbolji igrač HNL-a ove godine po mišljenju Mišića je Rijekin stoper Stjepan Radeljić.

- I za kraj, Stjepan Radeljić, jer je bio temelj obrane svoje ekipe cijele sezone. Čvrstoćom, mirnoćom i pouzdanošću u ključnim situacijama davao je sigurnost cijelom timu.

Šahtar i Rijeka susreli se u 6. kolu Konferencijske lige
Foto: Alex Kuhn/ArtService/FORUM/PIXSE

Izbor Josipa Mišića (Dinamo)

  • 1. Toni Fruk (Rijeka) 10 bodova
  • 2. Sandro Kulenović (Dinamo) 8
  • 3. Marko Livaja (Hajduk) 6
  • 4. Adriano Jagušić (Slaven Belupo) 4
  • 5. Stjepan Radeljić (Rijeka) 2

Konačni poredak

  • 1. Toni Fruk (Rijeka) 96 bodova
  • 2. Marko Livaja (Hajduk) 64
  • 3. Adriano Jagušić (Slaven Belupo) 40
  • 4. Josip Mišić (Dinamo) 20
  • 5. Sandro Kulenović (Dinamo) 10
  • 6. Stjepan Lončar (Istra 1961) 10
  • 7. Marko Malenica (Osijek) 10
  • 8. Stjepan Radeljić (Rijeka) 10
  • 9. Filip Krovinović (Hajduk) 8
  • 10. Rokas Pukštas (Hajduk) 8
  • 11. Fabijan Krivak (Lokomotiva) 6
  • 12. Ante Majstorović (Rijeka) 6
  • 13. Adrion Pajaziti (Hajduk) 6
  • 14. Arber Hoxha (Dinamo) 4
  • 15. Nail Omerović (Osijek) 2

Svi dosadašnji pobjednici

  • 2003. Niko Kranjčar (Dinamo)
  • 2004. Tomislav Erceg (Rijeka)
  • 2005. Eduardo da Silva (Dinamo)
  • 2006. Eduardo da Silva (Dinamo)
  • 2007. Luka Modrić (Dinamo)
  • 2008. Mario Mandžukić (Dinamo)
  • 2009. Ermin Zec (Šibenik)
  • 2010. Sammir (Dinamo)
  • 2011. Ivan Santini (Zadar)
  • 2012. Sammir (Dinamo)
  • 2013. Leon Benko (Rijeka)
  • 2014. Andrej Kramarić (Rijeka)
  • 2015. Marin Tomasov (Rijeka)
  • 2016. Franko Andrijašević (Rijeka)
  • 2017. El Arabi Hilal Soudani (Dinamo)
  • 2018. Daniel Olmo Carvajal (Dinamo)
  • 2019. Bruno Petković (Dinamo)
  • 2020. Arijan Ademi (Dinamo)
  • 2021. Marko Livaja (Hajduk)
  • 2022. Marko Livaja (Hajduk)
  • 2023. Bruno Petković (Dinamo)
  • 2024. Marko Livaja (Hajduk)
  • 2025. Toni Fruk (Rijeka)

OSTALO

