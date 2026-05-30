Dinamov milijunski promašaj i treći put na izlaznim vratima

Piše Josip Tolić,
Juan Córdoba opet na izlaznim vratima Dinama! Nakon 19 nastupa, 3 gola i 3 asistencije, "modri" ga nude argentinskom klubu. Hoće li ga Gimnasia y Esgrima prihvatiti

Došao je u ljeto 2024. u mandatu sportskog direktora Marka Marića za 2,1 milijun eura iz Deportivo Calija u zagrebački Dinamo, to mu je i prvi europski klub u karijeri. Odbio je pritom ponude iz MLS-a i Saudijske Arabije. Dvije godine poslije i treći je put na izlaznim vratima iz Maksimira, i to nakon svega 19 nastupa za prvu momčad, po tri gola i tri asistencije. Najblaže rečeno, nije se pokazao kao pojačanje, a lani je uprihodio 550.000 eura, uz neto dobit od 470.000 eura.

Juan Córdoba (22) ima još dvije godine ugovora s Dinamom, ali u klubu ga se ovo ljeto žele riješiti. Prema pisanju argentinskih medija, "modri" su ga ponudili tamošnjem prvoligašu Gimnasiji y Esgrimi. U tom klubu, trenutačno šestom u argentinskoj Aperturi, kažu kako je zanimljiv, ali još razmatraju što napraviti.

Córdoba, naime, ima bogatu "povijest bolesti" po pitanju neuspjelih transfera, u Dinamu su mu lani propala već dva. Prvo je u srpnju 2025. trebao u Sporting Gijón, čak je i prošao liječnički pregled, ali se drugi dan klub predomislio i odlučio ne angažirati ga. Mjesec dana poslije slična priča s Houston Dynamom iz MLS-a, kamo je otputovao pa se vratio kući. Službene potvrde nije bilo, ali sumnjali su da ima probleme s koljenom.

Otišao je potom u rodnu Kolumbiju pa se fotografirao s koljenom u zavojima i štakama kako izlazi iz auta. Uz dozvolu kluba otišao je na rehabilitaciju riješiti problem terapijama, radio sa specijalistom za koljeno i vratio se u zapisnik ove zime. Uglavnom je prosjedio na klupi, a šansu je dobio u posljednje dvije utakmice protiv Slaven Belupa i Lokomotive, ukupno 57 minuta, u kojima je zabio i jedan gol.

