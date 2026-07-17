Dinamov popis za Thun: Evo tko je prijavljen za europski okršaj

Dinamo će protiv švicarskog Thuna tražiti prolazak u treće pretkolo Lige prvaka. Prvi susret "modri" igraju u gostima i to 21. srpnja (utorak), a uzvrat je za točno tjedan dana, 28. srpnja, na Maksimiru. Bilo je jako prometno u hrvatskom prvaku u ovom prijelaznom roku koji tek uzima svoj zamah te su došla pojačanja s kojima je Dinamo dao do znanja da se Liga prvaka "pod mus" mora igrati.

Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 32. kola Prve HNL | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Kako uskoro počinje putovanje u kvalifikacijama, Mario Kovačević morao je odabrati igrače koje će prijaviti za Europu. Od 25 mogućih imena na A listi, trener "modrih" prijavio je 22, piše Tomo Ničota iz Germanijaka.

Na popisu nije novo Krilo, Dani Rodriguez, koji je ozlijeđen te nije spreman ni za puni trening, a nema ni njegova sunarodnjaka Raula Torrentea koji je trenirao na pripremama. Nema ni Roberta Mudražije kojem je ovo vjerojatni znak da se na njega ne računa u klubu.

Na popisu je Luka Stojković koji neće moći igrati dvomeč s Thunom zbog crvenog kartona iz prošle europske sezone, ali je tu kako bi se lakše slagao kadar nakon dvoboja sa prvakom Švicarske. Naravno, Mislav Oršić i Stjepan Radeljić su prijavljeni. Cijeli popis izgleda ovako:

Golmani: Filipović, Zagorac, Nevistić; obrana: Valinčić, Tabinas, Galešić, Dominguez, Radeljić, McKenna, Goda, Perez Vinlöf; veza: Mišić, Stojković, Zajc, Vidović, Kačavenda, napad: Bakrar, Topić, Lisica, Beljo, Hoxha, Oršić.