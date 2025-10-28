Dinamov protivnik u Europi je također izgubio. Ovo su golovi

Real Betis, skorašnji suparnik zagrebačkog Dinama u Europskoj ligi, poražen je od Atletico Madrida 2-0 u posljednjem susretu 10. kola Primere. Gosti su poveli već u trećoj minuti golom Giuliana Simeonea, a u posljednjim trenucima prvog dijela Alex Baena je postavio konačan rezultat.

Domaćin je tijekom susreta uputio 17 udaraca prema suparničkim vratima, a najbliže golu Betis je bio u 59. minuti kada je Abde Ezzalzouli iz slobodnog udarca uzdrmao prečku. Deset minuta kasnije odličnu priliku je imao i Giovani Lo Celso, ali je njegov udarac obranio Jan Oblak.

Atletico je ovom pobjedom napredovao na četvrto mjesto s 19 bodova, osam manje od vodećeg Real Madrida. Barcelona je druga s 22 boda, a ispred Atletica je i Villarreal s 20 bodova. Real Betis je sada šesti sa 16 bodova. Dinamo i Betis igrat će 11. prosinca u sklopu šestog kola Europske lige. U prva tri kola Dinamo je dohvatio sedam, a Betis pet bodova.