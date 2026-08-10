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OBILJEŽILA GA OZLJEDA

Dinamov stoper je na izlaznim vratima: Odlazi u Francusku?

Piše Jakov Drobnjak,
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Dinamov stoper je na izlaznim vratima: Odlazi u Francusku?
Dinamo i Gorica sastali se u 22. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Torrente na izlaznim vratima Dinama: stoper ide na posudbu u Le Mans, a Kovačević je tako riješio jednu veliku dilemu

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Dinamo je ove sezone doveo nekoliko dobrih i kvalitetnih pojačanja, a sada se očekuju i još neki odlasci. Kako piše Davorin Olivari sa Sportskih novosti, Dinamov stoper Raul Torrente (24) odlazi na posudbu u francuski Le Mans. Tako Mariju Kovačeviću ostaju četiri "glavna" stopera.

Španjolski branič stigao je u Dinamo u ljeto 2024. godine iz Granade, a u zagrebačkom je klubu ukupno odradio 30 utakmica. U tom je razdoblju dvaput zabio i jednom asistirao, no njegovu je epizodu u Maksimiru uvelike obilježila teška ozljeda.

U derbiju s Hajdukom prošle sezone, u jednom duelu s Markom Livajom, Torrente je nezgodno doskočio, a liječnički pregledi potvrdili su ono čega su se u Dinamu pribojavali, a to je puknuće prednjeg križnog ligamenta. Uslijedila je duga rehabilitacija i gotovo godinu dana izbivanja s terena. Prije ozljede imao je važnu ulogu u momčadi i većinu utakmica započinjao od prve minute. Povratak je napokon uslijedio tek nakon završetka sezone, kada je dobio priliku u susretu protiv Lokomotive.

Split: Hajduk i Dinamo u utakmici 33. kola Prve HNL
Split: Hajduk i Dinamo u utakmici 33. kola Prve HNL | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Na početku nove sezone, međutim, trener Mario Kovačević nije mu dao minutažu. Torrente je bio među pričuvama u prvenstvenom dvoboju sa Slaven Belupom, ali nije ulazio u igru pa se dalo naslutiti da na njega Kovačević ne računa.

Le Mans je prošle sezone ušao u najelitniji francuski rang nakon 16 godina. Završio je na drugom mjestu druge lige i tako izborio Ligue 1.

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