Dinamov Veliki Blek: Idemo dalje gaziti, pa tko god dođe

Bruno Petković i Mislav Oršić ostvarili su san svakog zagrebačkog dječaka koji voli Dinamo. Bruno i Mislav nadrealno su odigrali cijelu utakmicu, Plzenovi igrači nisu znali što ih je snašlo. Upravo njih dvojica bili su ključni faktori koji su odveli Dinamo u osminu finala Europske lige.

Presretan sam. Stvarno smo ušli sjajno u utakmicu, vjerujem da je ova momčad prava. Sigurno da smo tražili da igramo svoju igru, uspjeli smo ih neutralizirati u prekidima. Trebali smo pokazati svoju hrabrost, a danas smo pokazali i karakter - rekao je Bruno Petković koji je zabio i asistirao Oršiću za gol.

Arsenal, Napoli, Sevilla klubovi su koji prijete Dinamu u osmini finala, ali to previše ne brine igrače, kojima je najbitnije da su prošli dalje.

- Nemam nikakve želje, presretni smo ovim rezultatom i pokazali sm oda nismo slučajno stigli u osmini finala. Imamo što i dalje dokazati i pokazali smo da smo momčad vrijedna respekta. Tko god nas izvuče, neće mu biti lako - rekao je Bruno.

S njim se slaže i još jedan rođeni Zagrepčanin Mislav Oršić koji je fascinirao Čehe sa svojom brzinom i eksplozivnošću.

- Od početka smo bili boljim, stvarali smo šanse i rano smo zabili gol, nakon čega nam je bilo lakše. Nije moglo bolje, živim svoj san i zadovoljan sam sa svime. Nešto mrvicu nam je činilo nervoze njegovo isključenje, ali nismo znali što se uopće događa. Nije mi bitno koga ćemo izvući, tko god bude, mi smo spremni na sve - kaže Mislav koji je do najdražeg kluba morao preko Intera, Rijeke i Južne Koreje, ali taj put mu se na kraju isplatio.

Dinamov Veliki Blek Emir opet je odigrao poput pravog vođe. Neustrašivi Dilaver čistio je sve opasnosti iz kaznenog prostora, a stigao je zabiti i gol.

- Bilo je teško, to smo i znali. Najvažnije je bilo kako ćemo se mi s njima nositi. Bitno je bilo da budemo koncentrirani jer već imamo kvalitetu, govorili su nam da imamo slabe točke, a ja to još nisam našao.

Dilaver je zabio drugi gol Dinama nakon čega je Maksimir eksplodirao. Taj gol imao je ogromnu važnost, što priznaje i sam Emir.

- To je bilo toliko važno, taj drugi gol. Znali smo nakon prvog dijela da ih imamo, jer su oni morali napasti. Mi smo znali da smo dobri i naprijed i nazad. Neke sitnice nakon pada koncentracije su nas naučile da sljedeći put budemo bolji - rekao je Dilaver te dodao:

- Mi možemo još, znao sam da imamo kvalitetu. Čitav tjedan sam bio malo nervozan, i ljutilo me što znamo da možemo napraviti iskorak. Bitno je dati sve od sebe, to svi poštuju, to trener zaslužuje, koji je toliko toga dao za sve nas. Idemo i dalje ovako gaziti, nebitno je skroz koga ćemo izvući - zaključio je.

Ždrijeb za osminu finala je u petak u 13 sati, a igrači su danas zaslužili proslaviti veliku i povijesnu pobjedu...