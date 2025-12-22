Obavijesti

Dinamova jesen - za 'minus 4': Hoxha i Zajc bili najbolje karike, tri pojačanja ozbiljno podbacila!

Zagreb: Dion Drena Beljo zabio gol za 1:0 protiv Fenerbahce F.K. u 1. kolu Europske lige | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Zagrepčani su vodeća momčad HNL-a, ali tužna završnica europske jeseni pokvarila je dojam Kovačevićeve jeseni. I Dinamo je 'ispod crte' u ligaškoj fazi Europske lige, a to je ipak - razočaravajuće...

Dinamo je, još jednom, jesenski prvak. Nogometaši Marija Kovačevića imali su ove sezone brojne uspone i padove, ali "modri" su dojmljivom HNL završnicom (četiri pobjede i remi s Hajdukom) ipak stigli do jesenske titule. Jasno, ta se priča u Maksimiru nikad nije slavila, sve klupske strukture veliku feštu pripremaju za svibanj.

