Dinamova legenda komentirala Stojkovića: 'Žao mi je malog...'

Legenda Dinama Slavko Ištvanić (59) gostovao je u emisiji Sport nedjeljom i komentirao trenutačnu situaciju Luke Stojkovića u 'modrima'. Početkom godine u nogometnim kuloarima se počelo šuškati kako Al Jazira iz Ujedinjenih Arapskih Emirata želi dovesti Luku Stojkovića (22). Glasine su se ubrzo pretvorile u konkretnu ponudu koja je stigla u Maksimirsku 128.

Al Jazira je ponudila Dinamu 3,5 milijuna eura, a igraču godišnju plaću od 1,5 milijuna eura plus bonusi, što je drastično povećanje od trenutačnih 350.000 eura koliko mu godišnje sjeda na račun. Modri nisu imali ništa protiv prodaje, ali su odluku prepustili isključivo Stojkoviću. Bez obzira na izdašnu ponudu na koju je teško ostati ravnodušan, za njega zapravo nije bilo dvojbe i želi ostati u Zagrebu.

Ove sezone je za Dinamo nastupio na 21 susretu, zabio tri gola i podijelio dvije asistencije. Na papiru to izgleda kao puno utakmica, ali kroz spomenute susret skupio je tek 889 minuta igre. S Dinamom ima ugovor do 2028. godine i prema Transfermarktu vrijedi tri milijuna eura.

Ištvanić je komentirao njegov potez te naglasio kako mu je žao što mladi veznjak ne dobiva više prilika kod Marija Kovačevića.

- Meni je tako žao mi je što 'mali' Stojković nije starter. Odličan je talent i pokazao je dosta toga u dosadašnjem dijelu prvenstva. Sve u svemu je najbitnije da je Dinamo dobio utakmicu (op. a. susret protiv FCSB-a u Europskoj ligi).

Ištvanić je za Dinamo igrao od 1983. do 1996. godine. Igrao je na poziciji stopera i za Hrvatsku je nastupio tri puta na prijateljskim utakmicama. Cijelu epizodu s Dinamovom legendom moći ćete pogledati u nedjelju.