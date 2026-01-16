Obavijesti

Odbio je milijune i odlučio ostati u Dinamu. Kovačević mu je poslao jasnu poruku...

Piše Zdravko Barišić,
Odbio je milijune i odlučio ostati u Dinamu. Kovačević mu je poslao jasnu poruku...
Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Stojković je u jesenskom dijelu sezone bio na rubu prvih 11, no kada bi došla prilika da se dokaže, uprskao bi šansu. Slično se dogodilo i ovaj put

Početkom godine u nogometnim kuloarima se počelo šuškati kako Al Jazira iz Ujedinjenih Arapskih Emirata želi dovesti Luku Stojkovića (22). Glasine su se ubrzo pretvorile u konkretnu ponudu koja je stigla u Maksimirsku 128. 

