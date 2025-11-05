Dinamova legenda: Navijači su me vrijeđali pa i pljuvali na ulici

Mark Viduka (50) je u Dinamu bio tri godine i tada bio jedan od najvažnijih igrača zagrebačkog sastava. U 96 utakmica zabio je 48 golova, a zabio je i u povijesnom rušenju Partizana na krcatom Maksimiru. U tadašnju Croatiju stigao je na poziv Franje Tuđmana koji je bio velik fan njegove igre, a u intervjuu za The Guardian opisao je kako mu je bilo u Zagrebu te se prisjetio i jednog derbija u Splitu.

- Bio sam jedan na jedan s golmanom i uhvatila me panika. Ogroman pritisak, buka s tribina... Nekako sam pogodio vanjskim dijelom kopačke i lopta mu je prošla kroz noge. Komentatori su mislili da sam to namjerno napravio, a ja sam samo pomislio 'Hvala Bogu da je ušla' - opisao je Viduka.

U to vrijeme trajala je velika borba između navijača Dinama i Tuđmana oko promjene imena kluba. Tuđman je inzistirao na Croatiji, što nikako nije sjelo većini plavih pristalica, a Viduka je na neki način bio simbol te Tuđmanove Croatije jer je bio jako povezan s prvim predsjednikom Hrvatske. Opisao je i kako se osjećao u tom trenutku.

- Vrijeđali su me protivnički navijači, ali i moji. Zabio sam gol u Splitu i navijači Dinama su počeli vrijeđati. Shvatio sam da ovo više nema veze s nogometom. Neki su me i pljuvali kad bih izašao iz kuće. Bio sam iscrpljen od tih napada na ulici i nisam se znao nositi s tim. Nikad nisam mislio da ću to doživjeti u nogometu. Moglo me potpuno uništiti - rekao je.

Viduka je rođen u Australiji te je kao mlad već prerastao tamošnji nogomet. Prisjetio se i trenutka kada je stigao Tuđmanov poziv.

- Bio sam uzbuđen, nisam razmišljao o sigurnosti. Kad sada pogledam unatrag, ne znam bih li pustio vlastito dijete u takvu situaciju. Ponekad smo dobivali ružne komentare jer smo bili stranci, ali ja sam ponosan na Australiju. To je jedna od najboljih zemalja na svijetu. Mojim je roditeljima dala priliku za život, a meni sigurnost da ostvarim svoj san - rekao je Viduka.

Iz Croatije je Viduka otišao u Celtic, a najbolje dane svoje karijere proveo je u Leedsu gdje je postao miljenik navijača. Igrao je i za Middlesbrough te Newcastle, dok je za Australiju nastupio 43 puta i zabio 11 golova. Danas živi u Zagrebu i ima kafić u Šestinama, a za Guardian je rekao da je bit svega da njegova obitelj ima gdje popiti kavu.