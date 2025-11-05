Obavijesti

Sport

Komentari 2
BIO JE BLIZAK TUĐMANU

Dinamova legenda: Navijači su me vrijeđali pa i pljuvali na ulici

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Dinamova legenda: Navijači su me vrijeđali pa i pljuvali na ulici
Dugo Selo: Kup Hrvatske, Dugo Selo - Croatia Zagreb | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Mark Viduka otkriva kako je nosio pritisak Dinamovog simbola i Tuđmanovog ljubimca. Navijači ga vrijeđali, Split mu ostao u sjećanju. Sad živi u Zagrebu, uživa u obiteljskom miru

Mark Viduka (50) je u Dinamu bio tri godine i tada bio jedan od najvažnijih igrača zagrebačkog sastava. U 96 utakmica zabio je 48 golova, a zabio je i u povijesnom rušenju Partizana na krcatom Maksimiru. U tadašnju Croatiju stigao je na poziv Franje Tuđmana koji je bio velik fan njegove igre, a u intervjuu za The Guardian opisao je kako mu je bilo u Zagrebu te se prisjetio i jednog derbija u Splitu.

- Bio sam jedan na jedan s golmanom i uhvatila me panika. Ogroman pritisak, buka s tribina... Nekako sam pogodio vanjskim dijelom kopačke i lopta mu je prošla kroz noge. Komentatori su mislili da sam to namjerno napravio, a ja sam samo pomislio 'Hvala Bogu da je ušla' - opisao je Viduka.

U to vrijeme trajala je velika borba između navijača Dinama i Tuđmana oko promjene imena kluba. Tuđman je inzistirao na Croatiji, što nikako nije sjelo većini plavih pristalica, a Viduka je na neki način bio simbol te Tuđmanove Croatije jer je bio jako povezan s prvim predsjednikom Hrvatske. Opisao je i kako se osjećao u tom trenutku.

- Vrijeđali su me protivnički navijači, ali i moji. Zabio sam gol u Splitu i navijači Dinama su počeli vrijeđati. Shvatio sam da ovo više nema veze s nogometom. Neki su me i pljuvali kad bih izašao iz kuće. Bio sam iscrpljen od tih napada na ulici i nisam se znao nositi s tim. Nikad nisam mislio da ću to doživjeti u nogometu. Moglo me potpuno uništiti - rekao je.

Viduka je rođen u Australiji te je kao mlad već prerastao tamošnji nogomet. Prisjetio se i trenutka kada je stigao Tuđmanov poziv.

- Bio sam uzbuđen, nisam razmišljao o sigurnosti. Kad sada pogledam unatrag, ne znam bih li pustio vlastito dijete u takvu situaciju. Ponekad smo dobivali ružne komentare jer smo bili stranci, ali ja sam ponosan na Australiju. To je jedna od najboljih zemalja na svijetu. Mojim je roditeljima dala priliku za život, a meni sigurnost da ostvarim svoj san - rekao je Viduka.

Iz Croatije je Viduka otišao u Celtic, a najbolje dane svoje karijere proveo je u Leedsu gdje je postao miljenik navijača. Igrao je i za Middlesbrough te Newcastle, dok je za Australiju nastupio 43 puta i zabio 11 golova. Danas živi u Zagrebu i ima kafić u Šestinama, a za Guardian je rekao da je bit svega da njegova obitelj ima gdje popiti kavu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Odbojkašica zaludjela navijače senzualnom tetovažom
ATRAKTIVNA SPLIĆANKA

FOTO Odbojkašica zaludjela navijače senzualnom tetovažom

Odbojkašica Barbara Đapić početkom godine potpisala je za Benficu koja je nakon 50 godina osvojila naslov prvakinja Portugala. Splićanku na Instagramu prati 260.000 ljudi
VIDEO Poslušajte komunikaciju sudaca nakon prekršaja Mišića: Daj žuti Majstoroviću, glumio je
SPORNA SITUACIJA

VIDEO Poslušajte komunikaciju sudaca nakon prekršaja Mišića: Daj žuti Majstoroviću, glumio je

Smatramo da je ponašanje domaćeg igrača trebalo biti sankcionirano crvenim kartonom zbog nasilnog ponašanja: odguravanje rukom suparnika u lice koje se smatra nasilnim ponašanjem, poručuje Komisija
VIDEO Liverpool srušio Real na Anfieldu, Bayern s igračem manje nokautirao Parižane!
SJAJNE UTAKMICE

VIDEO Liverpool srušio Real na Anfieldu, Bayern s igračem manje nokautirao Parižane!

Liverpool je golom Mac Allistera pobijedio Real koji nije puno pokazao. Courtois je spašavao Real od većeg poraza. Luis Diaz je donio dva gola Bayernu pa dobio crveni, ali su Bavarci uspjeli pobijediti PSG 2-1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025