Dinamova liječnička služba je opet među najboljima u Europi!

Dinamo je dobio još jedno veliko priznanje, ovoga puta od krovne europske nogometne organizacije (Uefa). Naime, Medicinski odbor spomenutog tijela (Uefa Medical Comitee) svake godine u suradnji s tijelom "Football Research Group", sa sjedištem u Irskoj provodi analizu medicinskog opohođenja nogometnih klubova prema svojim nogometašima, a zatim iste te klubove na temelju istraživanja, opskrbljuje dobivenim podacima kako bi oni poboljšali rad na medicinskom planu i povećali prevenciju ozljeda igrača.

Istraživanje se provodilo od srpnja do prosinca 2022. godine, u njemu je sudjelovalo 26 klubova, a fokus je bio na brojnim segmentima medicinskog djelovanja u području nogometa. Rezultati su se temeljili na studijama u kojima su u prvom planu bili elementi poput: ozljede zadobivene tijekom treninga, ozljede zadobivene tijekom utakmica, težina ozljeda (pri čemu su najtežim ozljedama smatrane ozljede mišića, ozljede ligamenata te frakture raznih vrsta).

Vrlo je bitan bio segment izloženosti visokom stupnju napora, odnosno broj sati provedenih na treninzima i službenim utakmicama, pri čemu je Dinamo od 26 sudionika istraživanja, sudionika Lige prvaka u sezoni 2022/23., bio u samom vrhu. Jasno, "modri" su u elitno natjecanje krenuli od 2. pretkola, odnosno od dvoboja s makedonskim Škupijem sredinom srpnja 2022. godine. A kad se radi o broju utakmica, samo su dva od tih 26 klubova odigrala više utakmica od Dinama.

Što se ozljeda tiče, 26 sudionika istraživanja u spomenutih je šest mjeseci imalo ukupno 524 ozljede, od kojih se njih 245 dogodilo na treningu, a 279 na utakmicama. Dinamo je u tom razdoblju imao tek sedam ozljeda - dvije na treninzima i pet na utakmicama. Samo su dva kluba imala manje ozljeda od Dinama, a po pitanju ozljeda na utakmicama samo njih četiri.

Na kraju vrijedi izdvojiti i detalj koji govori o tome koliko je ukupno igrača pojedini klub imao na raspolaganju za treninge i za utakmice tijekom šestomjesečnog istraživanja. U prijevodu, što je manje igrača nekom klubu nedostajalo odnosno bilo ozlijeđeno na treninzima i utakmicama, to je klub bolje kotirao u tom segmentu istraživanja. Što se tiče raspoloživosti momčadi za treninge, Dinamo je bio na drugom mjestu, odnosno ispred njega je u tom segmentu bio tek jedan od ukupno 26 klubova.

Sve spomenuto ukazuje na to da je Dinamo u šestomjesečnom periodu istraživanja imao vrhunsku medicinsku skrb i to u kontekstu najelitnije europske nogometne razine, pošto je u istraživanju sudjelovalo 26 sudionika, i to svih odredom koji su participirali u Ligi prvaka u sezoni 2022/23.

- Jedina ispravna formula za ovakve rezultate je rad, disciplina i održavanje koraka s najsuvremenijim medicinskim otkrićima i pokušavanjem implementiranja istih u medicinske prostorije Dinama. Kao što znate, Dinamo je u gotovo svim segmentima ukorak s najboljim europskim klubovima, a to se odnosi na prvu momčad, našu nogometnu akademiju, ali i na našu liječničku službu - kazao je dr. Ivica Smodek, glavni liječnik Dinama, pa dodao:

- Mi iz tjedna u tjedan imamo medicinske djelatnike iz drugih klubova koji dolaze u naše prostorije na izobrazbu, dolaze nešto naučiti kako bi nova znanja implementirali u svoj rad, a to je pokazatelj kako smatraju da možemo ponuditi nešto više i kako smo u medicinskom segmentu ispred njih. Moram se zahvaliti i upravi kluba. Oni igraju ključnu ulogu u tome da držimo korak s europskim standardima, a ponekad da čak budemo i ispred njih, kao što je ovo istraživanje pokazalo.

Dr. Ivica Smodek za kraj je dodao:

- Na svaki naš zahtjev nam izlaze u susret, osiguravaju nam najbolje moguće uvjete, a spremni su podnijeti i financijski teret ukoliko to u konačnici znači boljitak našeg odjela, a samim time i kluba kao takvog, tako da ovaj uspjeh koliko god pripada našem medicinskom odjelu, pripada i cijelom klubu kao takvom.

Najčitaniji članci