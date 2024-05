Dinamova rekordna sezona: Još od Osijeka pričamo o slavlju, tih 59 utakmica stvarno je puno...

U Maksimiru su svi zaokupljeni šampionskim slavljem, pripremom otvorenog autobusa, pozivaju navijače da dođu na Trg bana Jelačića, kao 2007. godine, kada su s takvog busa pjevali Luka Modrić, Vedran Ćorluka i društvo... Na utakmicu ih ne moraju pozivati jer stadion je rasprodan, bit će 20-ak tisuća navijača. I šampionske su majice spremne...

Jedino Sergej Jakirović još mora razmišljati da feštu ne pokvari gost Rudeš. Koji se želi časno oprostiti od prve lige, iz koje je ispao odavno.

Pokretanje videa... 01:17 'Bruno, ostani u Dinamu dok sam ja živ! Želim svog unuka odvesti na Dinamovu utakmicu' | Video: 24sata Video

- Presretni smo epilogom sezone. Svašta se događalo, udarili smo pečat pobjedom na Rujevici u prvenstvu, potom smo trebali matematički osigurati naslov protiv Osijeka, nije bilo lako igrati nakon što je Rijeka izgubila u Varaždinu. Bili smo uporni, držali se zajedno, a onda se koncentrirali na dvije utakmice Kupa s Rijekom. U prvoj se vidjelo emotivno pražnjenje, da smo slavili, i znao sam da druga ne može biti takva. Rekao sam da drugu igramo kao da je jedina utakmica finala. Po svemu smo zaslužili dvostruku krunu, bili smo uporni, ustrajni, imamo mentalitet pobjednika, vidjelo se iskustvo senatora, lidera - rekao je Jakirović.

Rijeka: Susret Rijeke i Dinama u drugoj utakmici finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Dinamo će u nedjelju igrati 59. utakmicu sezone, što je povijesni rekord od 1911. godine! Dosad je najviše odigrao 57 u sezoni.

- Posao u Dinamu nema veze ni s jednim drugim klubom u kojem sam radio. Tempo je takav da nemate vremena tugovati ni slaviti, smanjuje se obujam treninga, više je to video priprema za protivnika i uvjeravanje igrača na sastanku. Čak nema vremena ni za neku kvalitetnu analizu, nego samo najvažnije trenutke. Tih 59 utakmica je jako, jako puno. Ali ovi momci mogu to iznijeti, pogotovo ovi iskusniji, to je prevagnulo.

Dinamo i Rudeš sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

S kim na Rudeš?

- Glavni igrači su već na odmoru, naši A i mladi reprezentativci. Neke ćemo poštedjeti, neki su nezaliječeni, a igrat će tri-četiri juniora od početka, ostali će ući. Pojačani nekima koji su dali velik obol osvajanju titule.

A onda proslava...

- Jako nas veseli, još od Osijeka pričamo o toj proslavi i dočeku na Trgu, osjeti se desetak dana da svi jedva čekaju tu točku na "i" cijele sezone. I taj otvoreni bus nije bio dugo, ljudi se se zaželjeli - zaključio je Jakirović.