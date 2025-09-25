Dinamovac je nakon trijumfa slavio s navijačem u kolicima

Startnu pobjedu u Europskoj ligi protiv Fenerbahčea (3-1) Dinamo je proslavio pred 13.926 gledatelja, od čega je šačica bila gostujućih navijača. Nakon utakmice zapljeskali su Bad Blue Boysima na podršci, a onda su ih oni pozvali pod sjevernu tribinu povicima "dođite ovdje". Krenula je pjesma, a kapetan Josip Mišić sjeo je na stolac.

Nešto kasnije, dok su igrači pozdravljali zapadnu tribinu, jedan navijač u kolicima prišao je klupama i pozdravio se s igračem Morisom Valinčićem i trenerom Marijem Kovačevićem. Valinčić ga je zagrlio, skinuo dres i pozirao njegovoj pratnji za fotografiju. Bila je to još jedna slika lijepe maksimirske večeri.