EMOTIVNA SCENA

Dinamovac je nakon trijumfa slavio s navijačem u kolicima

Piše Josip Tolić,
Dinamovac je nakon trijumfa slavio s navijačem u kolicima
Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Dinamo slavio pobjedu protiv Fenerbahčea uz pjesmu i podršku BBB-a. Dirljivi trenutak: navijač u kolicima pozdravio igrače, Valinčić skinuo dres i fotografirao se s njim

Startnu pobjedu u Europskoj ligi protiv Fenerbahčea (3-1) Dinamo je proslavio pred 13.926 gledatelja, od čega je šačica bila gostujućih navijača. Nakon utakmice zapljeskali su Bad Blue Boysima na podršci, a onda su ih oni pozvali pod sjevernu tribinu povicima "dođite ovdje". Krenula je pjesma, a kapetan Josip Mišić sjeo je na stolac.

Nešto kasnije, dok su igrači pozdravljali zapadnu tribinu, jedan navijač u kolicima prišao je klupama i pozdravio se s igračem Morisom Valinčićem i trenerom Marijem Kovačevićem. Valinčić ga je zagrlio, skinuo dres i pozirao njegovoj pratnji za fotografiju. Bila je to još jedna slika lijepe maksimirske večeri.

