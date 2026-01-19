Dinamovac koji je igrao Ligu prvaka potpisao za Rijeku

Rijeka i Dinamo dogovorili su uvjete transfera 19-godišnjeg veznjaka Branka Pavića. Pavić je s riječkim klubom potpisao ugovor do 2029. godine. Dosadašnji Dinamov igrač započeo je nogometni put u Tekstilcu, odakle je preko Dubrave stigao do prve momčadi Dinama, za koju je upisao 12 nastupa. Uoči dolaska u Rijeku igrao je za Dubravu u Prvoj NL.

Mladi reprezentativac nastupao je za sve hrvatske uzraste od U-16 do U-21, čiji je i danas član.

- Jako sam zadovoljan što sam u Rijeci. Došao sam kako bih nastavio razvijati svoju karijeru i još više napredovati. Rijeka je velik klub, lijep grad, dobra sredina, koliko sam vidio cijeli grad živi za klub, a meni je želja svojim igrama pomoći Rijeci u ostvarenju svih ciljeva. Želja mi je igrati, dat ću sve od sebe da pokažem svima da mogu računati na mene - rekao je Pavić.

Rijeka ga je predstavila kao igrača defanzivnih karakteristika, darovitog zadnjeg veznog koji ima puno prostora za realizirati svoj talent.

- Uvijek ću dati sve od sebe za momčad. Mislim da sam borben, volim igrati s loptom, mislim da imam i mirnoću, a po poziciji sam šestica - dodao je.

Na kraju predstavljanja poslao je poruku navijačima Rijeke.

- Mogu obećati da ću dati sve od sebe za ovaj klub, da ću se boriti na svakoj utakmici i truditi se da ih što više usrećim - zaključio je veznjak.

Dinamo se zahvalio Paviću za sve što je dao klubu i poželio mu puno sreće u nastavku karijere. Na Instagramu su se javili i navijači Dinama, koji su mu također uputili zahvalu. Posebno se ističe njegov nastup u Ligi prvaka protiv Borussije Dortmund, što je bio njegov debi u elitnom klupskom natjecanju.