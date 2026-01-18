Zajc: Dinamo je najveći klub na Balkanu! Hrvatski sam učio uz Prljavce i obožavam piti vino...

U opuštenoj atmosferi tijekom priprema u Sloveniji, dokapetan Dinama Miha Zajc (31) odvojio je vrijeme za navijače I odgovorio na brojna pitanja koja su pristigla putem društvenih mreža. Slovenski veznjak dotaknuo se širokog spektra tema, od momčadskog duha i ciljeva za nastavak sezone, pa sve do privatnih detalja poput omiljene glazbe, hobija i nogometnih uzora, dajući navijačima jedinstven uvid u razmišljanja jednog od ključnih igrača "modrih".

'Čim me predsjednik nazvao, znao sam da je to to'

Zajc je bez oklijevanja otkrio kako je donio odluku o dolasku u Maksimir. Iako je imao i drugih ponuda, poziv iz Zagreba bio je presudan.

​- Zvao me predsjednik direktno. Razgovarali smo i mislim da mi je bilo već od prvog trenutka jasno da je to za mene najbolja opcija. Znao sam kakav je to klub, tako da meni nije bilo teško odlučiti - ispričao je Zajc.

Percepciju o veličini kluba gradio je godinama, što kroz praćenje europskih uspjeha, što kroz razgovore s brojnim suigračima koji su nosili plavi dres.

​- Ja znam da je to možda najveći klub u našoj regiji, na Balkanu. Pratio sam kakve je uspjehe Dinamo ostvario u Europi i koliko se dobrih igrača tu prodalo. Igrao sam s dečkima poput Hrvoja Čale, Milana Badelja, Marka Pjace i Dominika Livakovića koji su mi svakodnevno objašnjavali koliko je Dinamo velik. Za mene je velika čast biti ovdje.

Posebno je zanimljivo kako je savladao hrvatski jezik. Ključnu ulogu, uz prijatelje i trenere, odigrala je glazba.

​- Nisam ga još naučio, još uvijek učim. Ali slušao sam vašu muziku, Parni valjak, Prljavo kazalište... Zbog toga sam isto sretan što sam došao u Zagreb, jer je drugačije kad razumiješ pjesme i osjetiš tu emociju - otkrio je slovenski reprezentativac.

Postali smo prava škvadra, a kapetanska traka je ogromna odgovornost

Nakon turbulentne polusezone, Zajc smatra da je momčad konačno sazrela i stvorila pobjedničku kemiju.

​- Mislim da jesmo postali prava škvadra. Za takvu stvar treba malo više vremena, treba proći i dobre i loše situacije. Pokazali smo i s ovim turnirom u pikadu i nekim drugim stvarima da se znamo zabavljati i da nam je dobro zajedno.

Kao dokapetanu, povjerena mu je i liderska uloga, koju shvaća vrlo ozbiljno.

​- Sigurno da mi kapetanska traka puno znači, ali u isto vrijeme to je jedna velika odgovornost. Ta odgovornost ne treba biti pritisak, nego poticaj da daš još više i da budeš još veći primjer svakome u klubu. No, na kraju smo svi bitni, jedan bez drugoga ne možemo. Ako pobjeđujemo, pobjeđujemo svi, a ako gubimo, isto tako - naglasio je Zajc.

Cilj je jasan - vratiti titulu

Ambicije za nastavak sezone su kristalno jasne. Dinamo želi proći dalje u Europi, a primarni cilj ostaje povratak naslova prvaka Hrvatske u Maksimir.

​- Imamo sve mogućnosti da se plasiramo dalje u Europskoj ligi, trebamo samo odigrati pravu utakmicu protiv Steaue. A što se tiče prvenstva, mislim da je sve jasno. Pokazali smo da smo najkvalitetnija ekipa i da smo na našem nivou. Ipak, poslije pauze sve kreće od nule, ne smije se gledati što smo uradili u prvoj polusezoni. Bit će teško, ne samo protiv Osijeka, nego protiv svih.

Izvan terena: Ljubitelj vina, knjiga i obiteljskog sportskog naslijeđa

Kad ne dominira na terenu, Miha Zajc voli se opustiti uz dobru knjigu kako bi se "isključio" od društvenih mreža. Otkrio je i da dolazi iz prave sportske obitelji.

​- Počeo sam trenirati s nekih osam godina. Tata mi je bio trener, brat je isto trenirao nogomet, a mama je bila profesionalna odbojkašica. Svi kolektivni sportovi su se igrali kod nas doma, ali na kraju sam se odlučio za nogomet.

Na pitanje o omiljenom piću iznenadio je mnoge. Umjesto piva, preferira vino, pogotovo iz svog kraja.

​- Ne pijem pivo, pijem vino. Pogotovo iz ove regije odakle sam ja, iz Nove Gorice, na granici s Italijom. Imamo stvarno dobre vinarije. Jelo? Volim idrijske žlikrofe (slovenski ravioli punjeni krumpirom, op.a.). Sataraš? Ne, kaj je to - nasmijao se.

Za kraj, sastavio je i listu nekih od najvećih igrača u povijesti Dinama, pokazavši da dobro poznaje klupsku baštinu.

​- Bilo je toliko dobrih igrača da je teško izabrati. Ali sigurno bih nabrojao našeg predsjednika Zvonimira Bobana, pa Luku Modrića, Roberta Prosinečkog, Velimira Zajeca... Neka mi oproste svi koje sam propustio - zaključio je Miha Zajc.