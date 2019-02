Dinamovac među pobjednicima: Emir Dilaver u momčadi tjedna

Emir Dilaver je u Uefinoj momčadi kola Europske lige!

Dinamo je pobjedom nad Viktorijom Plzen 3-0 ispisao povijest, modre ćemo gledati u osmini finala natjecanja uz ponajbolje europske klubove, a za prolaz među 16 najboljih momčadi borit će se s Benficom.

Sjajna momčad Nenada Bjelice nije ravnodušnima ostavila ni ljude u Uefi koji su u petak Dinamovu akciju za prvi gol u kojoj su sudjelovali Bruno Petković, Dani Olmo i Mislav Oršić proglasili potezom dana u Europskoj ligi. Sada je Uefa u momčad kola uvrstila Emira Dilavera.

Mi bismo pronašli mjesta za sigurno još dvojicu, trojicu dinamovaca, ali teško se ugurati u zvjezdano društvo. Dilaver je odigrao veliku utakmicu, čvrsto držao obrambeni blok, a sjajnu je večer zaokružio golom za 2-0.

Introducing this week's dream team 😍



Is there a UEL winner among them? 🤔#UEL | @FedEx pic.twitter.com/p4wjayS3EJ