Dinamovac zagrmio: Onakve golove ne bismo trebali primati!

Piše Luka Tunjić,
Foto: Antonio Bronic

Vjerujem da smo mogli bolje zatvoriti utakmicu, a moramo biti i snažniji na početku. Primili smo dva brza gola. Ne bi trebali početi igrati utakmicu nakon 25 minuta, rekao je Perez Vinlof

Admiral

Jako sam razočaran i ljutit, rekao je Matteo Perez Vinlof (20) nakon teškog poraza Dinama u prvoj utakmici doigravanja Europske lige. Belgijski Genk slavio je 3-1 na Maksimiru i time stekao bitnu prednost uoči uzvratne utakmice koja će biti 26. veljače. Heynen je doveo domaćina u vodstvo u 15. minuti, a Ouhdani (21', 90') bio je dvostruki strijelac. Beljo (44') je ublažio poraz Dinama.

Šveđanin je bio prilično iskren u komentaru utakmice za Arena Sport.

- Jako sam razočaran i ljutit. Primili smo gol u zadnjoj minuti. Ali mislim da smo imali dobre šanse i trenutke na utakmici. Vjerujem da smo mogli bolje zatvoriti utakmicu, ne bi trebali primati ovakve golove... A moramo biti i snažniji na početku utakmice, primili smo dva brza gola. Ne bi trebali početi igrati utakmicu nakon 25 minuta - oštar je bio Vinlof, koji je ipak optimističan za uzvrat...

UEFA Europa League - Play Off - First Leg - GNK Dinamo Zagreb v KRC Genk
Foto: Antonio Bronic

- Imali smo dobrih trenutaka, pokazali smo da možemo stvarati šanse. Mislim da smo mogli zabiti još jedan ili dva gola u prvom poluvremenu. Vjerujem da ćemo se vratiti ako ćemo igrati kao u nekim dijelovima utakmice - rekao je lijevi bek Dinama.

