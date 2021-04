U četvrtak se nastavlja Dinamovo proljeće. Makar se po današnjem vremenu u Hrvatskoj i Zagrebu ne bi reklo da je proljeće... No, još su dva dana pred dinamovcima da dođu na 100 posto okretaja po pitanju spremnosti za Villarreal jer, sudeći prema dvoboju u Šibeniku, to još nisu. Pred novinarima su se, uz kašnjenje zbog treninga, pojavili Luka Ivanušec, Dominik Livaković i Rasmus Lauritsen.

- Stanje je dobro, okupili smo se svi mi iz reprezentacije. Već smo gledali neke isječke i znamo da je Villarreal kombinatorna ekipa koja i pod pritiskom nastoji s loptom izaći. Mi ćemo pokušavati također takvim načinom i mislim da će to biti dobra utakmica dvije slične ekipe - rekao je Ivanušec koji je kraj ožujka provodio s mladom reprezentacijom.

- Sve je prošlo super, iza mene je puno dobrih utakmica i sve više vjerujem u sebe. Svi ti igrači koji su medijski uzdignuti... Shvatiš da to i nije razina kakva se predstavlja i drugi svijet, sve je to tu negdje.

Kako biste usporedili Tottenham i Villarreal?

- Tottenham je bolji u duelu, Villarreal više u kombinatorici. Plan je svakako na pobjedu. Sjećam li se one Dinamove pobjede? Naravno, navijao sam za Dinamo, ponovilo se! No ovo su ipak druga vremena i ne treba baš na to gledati.

Vremena su za Dinamo neizvjesna i u prvenstvu...

- Situacija je takva, mi smo profesionalci i sigurno da nam to čak i ide na ruku jer što su nam teže utakmice u HNL-u, to smo bolje pripremljeni za Europu.

Rasmus Lauritsen imat će puno posla sa španjolskim napadačima.

- Moreno i Alcácer su im zaista najopasniji, a ja još nisam igrao protiv španjolskih klubova. Što da kažem, bit će teško, a mi ćemo, nadam se, nastaviti naš europski put.

A kako se za Morena i društvo priprema Dominik Livaković?

- Kao i za svakoga, pogledam video i to je to. Ma, mi smo opušteni, ali svakako želimo još. Sve je dalje samo nagrada.

Osim što Dinamo nije, kako je to navikao, u rano proljeće već riješio prvenstvene brige, Damir Krznar ima dodatne jer ne zna hoće li moći napasti Španjolce sa svojim udarnim iglama.

Bruno Petković i Mario Gavranović vode veliku utrku s vremenom, tako da postoji mogućnost da će Dinamo protiv šestoplasirane momčadi španjolske Primere biti bitno oslabljen. No, u Maksimiru nema “kukanja”, liječnička služba sljedećih će dana biti upregnuta do krajnjih limita, a svi u klubu vjeruju kako će, barem jedan od ovog dvojca, biti spreman za četvrtak. A tom je nastupu čini se bliži Bruno Petković...

- Što se Brune Petkovića tiče, on je u intenzivnom, svakodnevnom terapijskom procesu, pokazuje iznimni voljni moment za što bržim povratkom treningu (moguće danas ili srijeda), ali tek pred utakmicu će biti donijeta odluka o mogućem igranju u četvrtak - javljaju nam pouzdani izvori iz Dinama.

Nove nevolje stigle su u subotu kada se na Šubićevcu ozlijedio i Gavranović. Švicarski reprezentativac bio je na terenu do druge minute sudačke nadoknade, nitko nije ni slutio da je tada zamijenjen zbog ozljede. No, Gavranoviću se “javio” mišić, pa ga sada očekuju detaljni pregledi.

- Mario Gavranović je u dijagnostičkom postupku, ozlijeđen mu je mišić lijeve noge, ali točni opseg ozljede ćemo znati tijekom današnjeg dana.