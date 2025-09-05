Dinamovci sanjali Modrića, a dobili njegovog suigrača. Ovo su najveća imena u HNL-u...

Luka Modrić je, bez ikakve sumnje, najveće ime koje je koračalo HNL travnjacima. Prošlo je 17 godina od njegovog odlaska iz Dinama, obećao je da će se vratiti jednog dana, a navijači su bili uvjereni da je ovog ljeta kucnuo taj čas. Nadali su se da ga Zvonimir Boban, njegov idol, može vratiti na Maksimir. Legendarni 'vatreni' je pokušao na sve načine ga pridobiti, ali Luka je odlučio otići u Milan.

Ipak, posljednjeg dana prijelaznog roka, predsjednik uprave Dinama osigurao je spektakularno pojačanje na Maksimiru. I to baš iz Milana, nije Luka, ali klasa koja će raditi razliku u HNL-u. Riječ je o alžirskom reprezentativcu Ismaëlu Bennaceru (27), veznjaku koji je šest godina igrao na San Siru i ostavio veliki trag osvojivši talijansko prvenstvo.

Kroz povijest, HNL je bio dom za nogometne velemajstore koji su napravili veličanstvene karijere, ali većina njih je došla na zalasku karijere. Bennaceru je tek 27 godina, u najboljim je nogometnim godinama, no iza njega su dvije teške ozljede zbog čega je njegova karijera u silaznoj putanji.

Foto: Francesco Scaccianoce / ipa-agency.net

Najveća imena u povijesti HNL-a doveo je Hajduk. Apsolutni vrhunac te priče je povratak Ivana Perišića. Igrač koji je s Bayernom osvojio Ligu prvaka, s Interom i Borussijom Dortmund nizao nacionalne titule, a s Hrvatskom osvojio srebro i broncu na svjetskim prvenstvima, svojim je dolaskom postavio nove standarde. Njegov transfer s pravom se opisuje kao "ponajveće pojačanje u povijesti HNL-a", ali nažalost, ta priča nije dugo potrajala, ostao je na Poljudu tek osam mjeseci. Odigrao je tek devet utakmica i zabio jedan gol.

Ivan Perišić odlazi iz Hajduka (arhiva) | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Uz bok Perišiću stao je i Ivan Rakitić. Jedan od ključnih igrača legendarne generacije "Vatrenih" koja je osvojila svjetsko srebro, osvajač Lige prvaka s Barcelonom i član jedne od najjačih momčadi u povijesti nogometa, prošle godine je došao u Hajduk i na koncu tamo završio karijeru na kraju sezone. Preselio je u ured i sada je kao tehnički direktor uspio dovesti Antu Rebića, bivšeg hrvatskog reprezentativca i osvajača Serie A s Milanom, gdje je dijelio svlačionicu upravo s Bennacerom.

Hajduk i Rijeka sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Prije njih, ljestvicu je visoko postavio Robert Prosinečki. Njegov povratak u tadašnju Croatiju Zagreb (današnji Dinamo) nakon igranja za Real Madrid i Barcelonu bio je čudo . "Žuti" je donio dašak svjetskog glamura, a u tri sezone (1997. – 2000.) upisao je pedesetak ligaških nastupa, osvojio tri uzastopna naslova prvaka i jedan Kup te vodio momčad u Ligi prvaka.

Zagreb: Rudeš i Hajduk sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Sličnim putem su išli i drugi velikani. Dario Šimić vratio se u Dinamo nakon što je s Milanom dvaput pokorio Europu, dok je Igor Bišćan karijeru zaključio u Maksimiru nakon što je s Liverpoolom osvojio Ligu prvaka. U tu kategoriju spada i Josip Šimunić, koji se nakon impresivne inozemne karijere vratio kako bi ostavio posljednji, duboki trag u hrvatskom nogometu.

Iako su povratnici budili najviše emocija, HNL su obogatili i brojni stranci. Neki su stigli kao već etablirane europske zvijezde na zalasku karijere, donoseći sa sobom neprocjenjivo iskustvo. U Rijeku je tako stigao Fredi Bobić, njemački napadač koji je bio prvak Europe s reprezentacijom 1996., osvajač Bundeslige s Borussijom Dortmund i najbolji strijelac lige u dresu Stuttgarta. U sezoni 2005./06. odigrao je osam utakmica, postigao dva gola i pomogao Rijeci da završi kao viceprvak.

Foto: pavletne

Dinamo je pojačao njegov sunarodnjak Jens Nowotny, dugogodišnji stup obrane Bayer Leverkusena s kojim je igrao finale Lige prvaka. Njegov boravak obilježile su ozljede pa je upisao tek 10 nastupa, ali je bio dio momčadi koja je osvojila naslov prvaka 2006./07.

Foto: strukisa

Dres Hajduka nosio je Portugalac Hugo Almeida, napadač koji je s Portom osvojio Ligu prvaka i igrao za reprezentaciju na dva svjetska i dva europska prvenstva. U sezoni 2017./18. odigrao je 14 utakmica i postigao 3 gola. Član Hajduka bio je i Ukrajinac Artem Milevski, dugogodišnja zvijezda Dinamo Kijeva te sudionik Svjetskog prvenstva 2006. godine. Zadržao se tek godinu dana, odigrao 27 utakmica, zabio tri gola i šest puta asistirao.

Split: Hrvatski Telekom Prva Liga, 10. kolo, HNK Hajduk - NK Lokomotiva | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL