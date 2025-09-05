'Bomba' na Maksimiru na kraju prijelaznog roka!? Romano: Dinamo dovodi veznjaka Milana

Talijanski insajder Fabrizio Romano objavio je senzacionalnu vijest. Naime, u petak je posljednji dan ljetnog prijelaznog roka u HNL-u, a Dinamo je, prema njegovim riječima, u naprednim pregovorima za možda i najzvučnije pojačanje za nadolazeću sezonu i borbu za prvaka! Riječ je o alžirskom reprezentativcu Ismaëlu Bennacer (27).

Bennacer prema Transfermarktu vrijedi 15 milijuna eura, a za reprezentaciju Alžira skupio je 50 utakmica. Igrao je za Arsenal U-21 i U-23 momčadi prije nego što je otišao u Empoli 2017., a dvije godine kasnije kupio ga je Milan za 17 milijuna eura.

Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-ag

Primarna mu je pozicija obrambeni vezni, a za "rossonere" je odigrao 178 utakmica. Godinama je bio jedan od glavnih veznjaka talijanskog kluba, a za Dinamo bi predstavljao ozbiljno pojačanje.

Bennacera su ljetos tražili brojni europski klubovi, a imao je i ponude iz Saudijske Arabije, Turske... Gotovo pa nitko nije očekivao scenarij u kojem dolazi u HNL. Istaknimo i kako je Dinamo već prijavio momčad za Europsku ligu i Alžirac ne bi imao pravo nastupa u ligaškoj fazi.

Međutim, Romano je istaknuo kako je Dinamo u "vrlo naprednim pregovorima" s Milanom i kako bi već danas, u petak, mogli očekivati dolazak Alžirca u Zagreb!