Livaković je već u 'kućici', a posljednjih tjedana u Maksimiru je dobro kotirao desni bek Paul Tabinas, reprezentativac Filipina koje je do svibnja vodio Albert Capellas. Ipak, čelnici Dinama dat će priliku Noi Mikiću...
STIŽU NOVE PROMJENE PLUS+
Dinamove zimske promjene: Odlaze čak sedmorica? Želje su Brazilac i dva mlada Hrvata...
Čitanje članka: 3 min
U Maksimiru su već spremni za zimski prijelazni rok. Dinamo je na ljeto potrošio 17-18 milijuna eura na dolazak brojnih pojačanja, ali Zvonimir Boban i Dario Dabac već razmišljaju o novim imenima, igračima koji će na zimu pojačati "modre". Jasno, Dinamo neće jednako rastrošan biti i u nadolazećem prijelaznom roku, ali će po potrebi zavući ruku u blagajnu. Koliko duboko, vidjet ćemo...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku