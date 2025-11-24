Obavijesti

Dinamove zimske promjene: Odlaze čak sedmorica? Želje su Brazilac i dva mlada Hrvata...

Dinamove zimske promjene: Odlaze čak sedmorica? Želje su Brazilac i dva mlada Hrvata...
Rijeka i Dinamo sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Livaković je već u 'kućici', a posljednjih tjedana u Maksimiru je dobro kotirao desni bek Paul Tabinas, reprezentativac Filipina koje je do svibnja vodio Albert Capellas. Ipak, čelnici Dinama dat će priliku Noi Mikiću...

U Maksimiru su već spremni za zimski prijelazni rok. Dinamo je na ljeto potrošio 17-18 milijuna eura na dolazak brojnih pojačanja, ali Zvonimir Boban i Dario Dabac već razmišljaju o novim imenima, igračima koji će na zimu pojačati "modre". Jasno, Dinamo neće jednako rastrošan biti i u nadolazećem prijelaznom roku, ali će po potrebi zavući ruku u blagajnu. Koliko duboko, vidjet ćemo...

