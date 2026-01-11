Obavijesti

POVRATAK NAKON PORAZA

Dinamovi Alžirci dolaze nazad na pripreme. Evo kad se vraćaju

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kup nacija, međunarodno državno natjecanje koje se održava usred sezone bliži se kraju što znači da se brojni reprezentativci vraćaju klupskim dužnostima. To vrijedi i za Dinamovce Bennacera i Bakrara

Afrički Kup nacija bliži se kraju, a u subotu su odigrani svi četvrtfinalni susreti. Senegal je dobio Mali 1-0 pogotkom nogometaša Evertona Ilimana NdiayeaEgipat je slavio 3-2 protiv aktualnog prvaka Obale Bjelokosti, a Maroko je pobijedio Kamerun 2-0. Dinamovi Alžirci Ismaël Bennacer i Monsef Bakrar izgubili su od Nigerije 2-0 i završili svoj put u Kupu nacija. Victor Osimhen i Akor Adams zapečatili su sudbinu Alžira. U polufinalu Senegal će igrati protiv Egipta, a Nigerija s Marokom.

Bennacer i Bakrar uzet će odmor nakon napornog natjecanja i u Dinamov kamp trebali bi se vratiti u petak. 'Modri' odrađuju pripreme u Čatežu i ondje se planiraju zadržati do subote. Nema previše smisla da se vrate u kamp Zagrepčana samo na dan, tako da će odmorni u Zagrebu dočekati povratak ekipe jesenskog prvaka HNL-a. 

CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Round of 16 - Algeria v Democratic Republic of Congo
Foto: Siphiwe Sibeko

Bennacer je za Alžir na Kupu nacija nastupio na tri susreta i na zadnjem protiv Konga ozlijedio je ložu, ali ništa ozbiljno. Riječ je o istegnuću što znači da je spreman za pripreme s Dinamom. Bakrar je bio u drugom planu i odigrao je tek zadnji grupni susret prije kojeg je Alžir osigurao prolaz dalje. 

CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Group E - Equatorial Guinea v Algeria
Foto: Stringer

Bakrar je u Dinamo stigao prošlo ljeto za milijun eura iz New York Cityja, nastupio 20 puta, zabio devet golova i podijelio tri asistencije. Bennacer je jedno od najzvučnijih pojačanja u povijesti HNL-a i u 'modrima' se nalazi na posudbi do kraja sezone iz talijanskog Milana. Za Dinamo je nastupio 11 puta, zabio gol i dva puta asistirao. 

Dinamo u četvrtak igra pripremni susret s austrijskim Hartbergom, a prvu službenu utakmicu u nastavku sezone imaju 22. siječnja u Europskoj ligi protiv FCSB-a.

