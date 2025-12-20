Obavijesti

Dinamovi juniori isprašili veliki Newcastle! Zabili im tri komada

Zagreb: Prva Nogometna liga juniori, NK Lokomotiva - GNK Dinamo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zanimljivo, prosjek godina Dinamove momčadi bio je 17,5, dok je kod Newcastlea 18,7, što daje još veću težinu uspjehu. Momčad pod vodstvom Jerka Leke odigrala je odličnu utakmicu

Juniori Dinama pobijedili su vršnjake iz Newcastlea u gostima 3-0 u sklopu 3. kola Premier League International Cupa

Već u drugoj minuti Dinamo je poveo golom Božkova, a u 50. je sjajno za 0-2 zabio Šunta. Konačnih 0-3 postavlja Horvat u 59. minuti. 

"Modri" su stigli do treće pobjede u tri utakmice na natjecanju i na vrhu su skupine, a prve dvije momčadi iz svake skupine nastavljaju natjecanje u nokaut fazi. 

