Dinamovi navijači prisjetili se bivšeg čelnika Našeg Hajduka i posvetili mu koreografiju

Piše Petar Božičević,
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Dinamo je pobijedio u tri posljednja gostovanja na Poljudu, a iduća utakmica ovih klubova igra se 9. svibnja na Maksimiru

Pobjedom protiv Hajduka na Poljudu, Dinamo se odvojio na 10 bodova prednosti u odnosu na Hajduk. Navijači zagrebačkog kluba na utakmici su se prisjetili čelnika Našeg Hajduka koji je 2014. održao govor u kojem je najavio blistavo razdoblje splitskog kluba. 

- Naše proljeće u Hrvatskoj dolazi, a njihovo u Europi neće tako skoro - govorio je bivši čelnik udruge Naš Hajduk Bojan Islamović na prosvjedu u Splitu protiv HNS-a 2014. godine. 

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Boysi su u drugom poluvremenu utakmice protiv Hajduka na Poljudu podigli koreografiju na kojoj se nalazi puž koji slijedi pravac "proljeća". Puž simbolizira početak "proljeća" kojeg je najavio Islamović, a na koreografiji se samo malo pomaknuo do 2026. godine. Prema koreografiji Boysa, pred njim je još dugačak put prema obećanom "proljeću". 

Dinamo je pobijedio u tri posljednja gostovanja na Poljudu, a iduća utakmica ovih klubova igra se 9. svibnja na Maksimiru. 

