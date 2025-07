Dinamovo pojačanje iz Barce za 24sata: Yamal me driblao na treningu, a Varela oduševio...

Španjolski stoper Sergi Dominguez (20) prije nekoliko je dana potpisao za Dinamo. Zagrepčani su mladog igrača Barcelone platili 1,2 milijuna eura, a s njim smo razgovarali na pripremama "modrih" u Brdu kod Kranja.

- Jako sam sretan što sam ovdje. Kako je došlo do kontakta s Dinamom? Bio sam kod kuće kad je zazvonio mobitel, s druge strane slušalice bio je Albert (Capellas, šef omladinske škole Dinama, op. a.). Pitao je želim li doći i odmah sam odgovorio: "Zašto ne?". Počeli smo pregovore, a kako su završili, znate - kaže nam mladi branič Dinama.

Kakav je osjećaj iz Barcelone doći u Zagreb i Dinamo?

- Mislim da je bila dobra odluka doći ovdje. Capellasa sam upoznao dok je radio u Barceloni i vjerujem mu.

U Barceloni ste igrali s Danijem Olmom, nekoć nogometašem "modrih", koliko je on utjecao na odluku da dođete u hrvatskog doprvaka.

- Nakon razgovora s Capellasom nazvao sam Danija i raspitao se o svemu o Dinamu. Odmah mi je rekao da će to biti pravi potez za mene. Rekao je da će mi se svidjeti grad, klub, da će mom karakteru i stilu igre odgovarati klub poput Dinama. Jako je utjecao na odluku da dođem ovdje.

U jednom dijelu prošle sezone bili ste i dio prve momčadi Barcelone, ali ste kasnije "spušteni" u B momčad. Zašto?

- Jer su se nakon ozljeda vratili Andreas Christensen i Ronald Araújo. Oni su počeli igrati pa za mene nije bilo mjesta. A u ovoj fazi karijere najbitnije su mi utakmice. Nisam mogao napredovati samo trenirajući. Igrač uvijek želi igrati.

U Dinamu su od Španjolaca tu još Gonzalo Villar i Raul Torrente. Jeste li se s njima čuli prije potpisa?

- Nisam. Porazgovarao sam s Villarom kad sam došao na pripreme i razmijenili smo dojmove. I njemu je još sve novo, rekao mi je da je zadovoljan kvalitetom suigrača i radom na treninzima. Vjerujem mu, ha, ha.

Kako biste se opisali kao igrača?

- Mislim da sam jak na lopti, volim komunicirati sa suigračima u obrani, vokalan sam.

Capellas je sad preuzeo školu nogometa. Može li i Dinamo u budućnosti moći igrati kao Barcelona?

- Zašto ne? Ako klincima usadite te vrijednosti i kvalitete... Ako bude bilo kontinuiteta u radu, moguće je.

Što kažete na svog novog suigrača Cardosa Varelu, on bi na kraju sezone, prema napisima, mogao u Barcelonu.

- Vrlo je brz. Mislio sam da je stariji, a ima tek 16 godina. Impresionirao me, zna driblati, donosi dobre odluke. Usporedba s Yamalom? Uf, jedan je Lamine Yamal. Ako je i približno dobar kao on... Uh, onda je igračina... S Yamalom sam igrao i u mlađim kategorijama Barcelone. Dok još nije postao toliko popularan rekao sam svom ocu: "Taj dečko bit će buduća Zlatna lopta". I suigrači u Dinamu ispitivali su me o Yamalu. Ne znam uopće što im reći, taj dečko baš sve radi dobro. Je, predriblao je i mene puno puta na treninzima, ali koga nije - smije se Španjolac.

Što očekujete u Dinamu?

- Osvojiti prvenstvo i Kup i odraditi dobar posao u Europskoj ligi.

Vjerujete li da ćete se jednog dana vratiti u Barcelonu?

- Možda, u budućnosti. Dat ću sve od sebe. To je moj san.

Što su vam rekli roditelji uoči odlaska u Zagreb?

- Majka baš i nije bila za to jer mi je to bio prvi put da odlazim od kuće, ali smekšali smo ju. Jesam li naučio što hrvatskog? Znam reći "dobro". Nikad ranije nisam igrao u Hrvatskoj niti se sjećam da sam igrao protiv nekih mlađih hrvatskih selekcija.

Tko je bolji, Luka Modrić ili Ivan Rakitić?

- Uhhh, teško pitanje. Obojica su dobri igrači. Ne dobri, vrhunski.

Zašto ste u Dinamu uzeli baš broj 36?

- Jer sam taj broj imao i kad sam debitirao za Barcelonu - završio je Dominguez.