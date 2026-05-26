Obavijesti

Sport

Komentari 2
EVO TKO SU PRVACI

Dinamovo proljeće: I juniori su uzeli dvostruku krunu, Hajduk je najbolji u jednoj kategoriji

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 5 min
Dinamovo proljeće: I juniori su uzeli dvostruku krunu, Hajduk je najbolji u jednoj kategoriji
Zagreb: Finale Memorijalnog turnira Mladen Ramljak, Dinamo - Bologna | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Od četiri uzrasne kategorije, "modri" nisu prvaci samo u pionirima, gdje je najbolji bio Hajduk, a promaknuo im je i jedan Kup, onaj kadetski, koji je otišao drugom zagrebačkom klubu Rudešu

Admiral

Dinamovi seniori završili su sezonu vrlo uspješno osvajanjem duple krune, a isto se može reći i za juniore jer su protekli vikend i oni, nakon osvajanja Kupa u Križevcima protiv Slaven Belupa početkom mjeseca (2-0), potvrdili prvenstvenu titulu trujumfom nad  Rijekom 2-0 na Rujevici, oba gola za momčad Jerka Leke zabio je Tomas Baković.

Zagreb: Druženje nakon dodjele nagrade SuperSport Hrvatske nogometne lige Zagreb: Druženje nakon dodjele nagrade SuperSport Hrvatske nogometne lige Zagreb: Druženje nakon dodjele nagrade SuperSport Hrvatske nogometne lige
62
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Kolo prije kraja "modri" imaju nedostižnih pet bodova prednosti pred Lokomotivom, koja je bila neporažena do kraja travnja i činilo se kako bi mogla do naslova, a onda se raspala uz četiri poraza u šest utakmica i skliznula na drugu poziciju. Do kraja je još može prestići Hajduk, koji ima dva boda manje od lokosa.

Dinamo je ranije osvojio naslov i u konkurenciji kadeta, koju vodi Marko Cindrić, sa šest bodova više od Hajduka. Kup je u toj uzrasnoj kategoriji neočekivano pripao Rudešu, i to nakon pobjeda na panele nad Dinamom pa Osijekom. Što se tiče pionira, titula je pripala Hajduku koji vodi Roko Španjić, s tri boda ispred Dinama, ali su "modri" otišli do kraja u Kupu trijumfom nad Istrom nakon što su ranije na penale slavili na Poljudu.

Seniori: prvenstvo Dinamo, Kup Dinamo
Juniori: prvenstvo Dinamo, Kup Dinamo
Kadeti: prvenstvo Dinamo, Kup Rudeš
Pioniri: prvenstvo Hajduk, Kup Dinamo

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić i Perišić vole Bentley, Dalić u garaži ima poklon iz Emirata
VOZNI PARK NOGOMETAŠA

FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić i Perišić vole Bentley, Dalić u garaži ima poklon iz Emirata

Ni hrvatski nogometaši nisu imuni na luksuzne automobile, a mi smo zavirili kakve se 'zvijeri' kriju u njihovim garažama. Zlatko Dalić i dalje je vjeran svom BMW-u kojeg je dobio prije deset godina
FOTO 'Vatreni' na okupljanje u zvijeri od 200.000 eura. Kreće akcija SP, evo tko je sve stigao
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO 'Vatreni' na okupljanje u zvijeri od 200.000 eura. Kreće akcija SP, evo tko je sve stigao

Vatreni se okupili u Zagrebu, započele pripreme za Svjetsko prvenstvo! Dalić ima samo sedmoricu igrača na prvom treningu, a konačan popis šalje Fifi do 1. lipnja
Hrvatska - Belgija 0-2: 'Vatreni' pali na prvom koraku prvenstva
PORAZ NA OTVARANJU

Hrvatska - Belgija 0-2: 'Vatreni' pali na prvom koraku prvenstva

Hrvatska U-17 reprezentacija izgubila je od Belgije 2-0 u prvoj utakmici Europskog prvenstva u Estoniji i doživjela težak poraz na startu turnira unatoč brojnim prilikama u drugom poluvremenu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026