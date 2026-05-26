Dinamovo proljeće: I juniori su uzeli dvostruku krunu, Hajduk je najbolji u jednoj kategoriji

Dinamovi seniori završili su sezonu vrlo uspješno osvajanjem duple krune, a isto se može reći i za juniore jer su protekli vikend i oni, nakon osvajanja Kupa u Križevcima protiv Slaven Belupa početkom mjeseca (2-0), potvrdili prvenstvenu titulu trujumfom nad Rijekom 2-0 na Rujevici, oba gola za momčad Jerka Leke zabio je Tomas Baković.

Kolo prije kraja "modri" imaju nedostižnih pet bodova prednosti pred Lokomotivom, koja je bila neporažena do kraja travnja i činilo se kako bi mogla do naslova, a onda se raspala uz četiri poraza u šest utakmica i skliznula na drugu poziciju. Do kraja je još može prestići Hajduk, koji ima dva boda manje od lokosa.

Dinamo je ranije osvojio naslov i u konkurenciji kadeta, koju vodi Marko Cindrić, sa šest bodova više od Hajduka. Kup je u toj uzrasnoj kategoriji neočekivano pripao Rudešu, i to nakon pobjeda na panele nad Dinamom pa Osijekom. Što se tiče pionira, titula je pripala Hajduku koji vodi Roko Španjić, s tri boda ispred Dinama, ali su "modri" otišli do kraja u Kupu trijumfom nad Istrom nakon što su ranije na penale slavili na Poljudu.

Seniori: prvenstvo Dinamo, Kup Dinamo

Juniori: prvenstvo Dinamo, Kup Dinamo

Kadeti: prvenstvo Dinamo, Kup Rudeš

Pioniri: prvenstvo Hajduk, Kup Dinamo