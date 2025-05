Dinamu najteža kazna, Hajduk mora platiti zbog uvredljivih povika u Jadranskom derbiju

U uredu disciplinskog suca Alana Klakočera i ove sezone je sve po starome. Stižu zapisnici s utakmica i pedantno pobrojana pirotehnička sredstva koja zapale navijači. I onda Klakočer je taj koji donese pravorijek.

A već tradicionalno, tri dana nakon posljednje utakmice objavio je kazne za 35. kolo HNL-a. Možda čak i prvi put ove sezone, najtežu kaznu neće platiti Hajduk, već Dinamo koji je kažnjen s 20.000 eura. Ne kaskaju Splićani puno, iz njihove blagajne izletjet će 18.000 eura, dok Lokomotiva zbog BBB-a mora platiti 5000 eura.

GNK DINAMO se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 35. kola Lokomotiva - Dinamo gostujući navijači (BBB), smješteni na sjevernoj tribini dolje, u 7. minuti zapalili dvije baklje, u 9. minuti šest baklji i jednu dimnu bombu, u 11. minuti tri baklje i jednu dimnu bombu, u 13. i 15. minuti po dvije baklje, u 19, 21. i 23. po jednu baklju, u 24. minuti dvije baklje, u 32. minuti tri baklje, u 37. minuti dvije baklje, u 39. minuti jednu baklju, u 40. minuti šest baklji, u 42. minuti tri baklje, u 44. i 45. minuti po jednu baklju, u 50. minuti osam baklji, u 51. minuti četiri baklje i jedan strob, u 52. i 53. minuti po jednu baklju, u 54. minuti jedan topovski udar, u 55. minuti jednu baklju, u 56. minuti jednu dimnu bombu, u 57. i 61. minuti po jednu baklju, u 70. minuti pedeset baklji, u 75. minuti jednu baklju i jedan topovski udar, u 76. minuti dvije baklje, u 78., 80. i 81. minuti po jednu baklju, u 82. minuti tri baklje, u 87. i 88. minuti po jednu baklju, u 90. minuti dvije baklje i u 90+2. minuti jednu baklju i četiri dimne bombe, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini od 20.000 eura.

Zagreb: Navijači na utakmici Dinamo - Lokomotiva | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

HNK HAJDUK se kažnjava zbog toga što su na prvenstvenoj 35. kola Hajduk - Rijeka domaći navijači na sjevernoj tribini u 13. minuti zapalili dvije baklje, u 69. i 75. po jednu baklju, od 76. do 82. minute četrdeset i pet baklji i tri bljeskalice, od kojih je jedna baklja bačena na prostor ispred iste tribine, te su u 78. minuti domaći navijači na istočnoj tribini zapalili jednu baklju.

Gostujući navijači (Armada), smješteni na južnom gostujućem sektoru zapadne tribine, od 61. do 62. minute zapalili su dvadeset i dvije baklje i jedan topovski udar te sve navedeno bacili u južni dio terena za igru i na atletsku stazu ispred gostujućeg sektora, kojom prilikom je sudac zaustavio igru u trajanju od 1,30 minuta, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje: novčana kazna u iznosu od 10.000 eura.

Split: HNK Hajduk i NK Lokomotiva u utakmici 29. kola Prve HNL | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Kažnjava se i zato što su domaći navijači (Torcida) na sjevernoj tribini od 1. do 14. minute skandirali: “Smrdljiva Rijeko, šugavi grade, pobit ću pola tvoje Armade, šugava Rijeko puna si Srba, ne brini Rijeko ima još vrba“ i “Od Vežica do Lovrana, sve je puno muslimana, od Kantride do Turnića sve su djeca popa Đujića“. U 40. minuti domaći navijači na sjevernoj tribini višekratno uzvikuju “Za dom“ na što domaći navijači na istočnoj tribini uzvikuju “Spremni“, čime je počinjen prekršaj iz članka 87. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 8.000 eura pa se na temelju odredbe članka 38. st. 1. DP HNS-a izriče ukupna novčana kazna u visini od 18.000 eura.

NK LOKOMOTIVA se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 35. kola Lokomotiva - Dinamo gostujući navijači (BBB), smješteni na sjevernoj tribini dolje, u 7. minuti zapalili dvije baklje, u 9. minuti 6 baklji i jednu dimnu bombu, u 11. minuti tri baklje i jednu dimnu bombu, u 13. i 15. minuti po dvije baklje, u 19, 21. i 23. po jednu baklju, u 24. minuti dvije baklje, u 32. minuti tri baklje, u 37. minuti dvije baklje, u 39. minuti jednu baklju, u 40. minuti šest baklji, u 42. minuti tri baklje, u 44. i 45. minuti po jednu baklju, u 50. minuti osam baklji, u 51. minuti četiri baklje i jedan strob, u 52. i 53. minuti po jednu baklju, u 54. minuti jedan topovski udar, u 55. minuti jednu baklju, u 56. minuti jednu dimnu bombu, u 57. i 61. minuti po jednu baklju, u 70. minuti više od pedeset baklji, u 75. minuti jednu baklju i jedan topovski udar, u 76. minuti dvije baklje, u 78., 80. i 81. minuti po jednu baklju, u 82. minuti tri baklje, u 87. i 88. minuti po jednu baklju, u 90. minuti dvije baklje i u 90+2. minuti jednu baklju i četiri dimne bombe, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini od 5.000 eura.

HNK RIJEKA se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 35. kola Hajduk - Rijeka gostujući navijači (Armada), smješteni na južnom gostujućem sektoru zapadne tribine, od 61. do 62. minute zapalili dvadeset i dvije baklje i jedan topovski udar te sve navedeno bacili u južni dio terena za igru i na atletsku stazu ispred gostujućeg sektora, kojom prilikom je sudac zaustavio igru u trajanju od 1,30 minuta, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. DP HNS-a te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini od 4.200 eura.