DISCIPLINSKI SUDAC OBJAVIO

Dinamu najveća kazna u HNL-u zbog nereda u četvrtom kolu

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Dinamu najveća kazna u HNL-u zbog nereda u četvrtom kolu
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dinamo, Hajduk, Rijeka i Osijek četiri su hrvatska kluba koja su dobila kazne zbog nereda u četvrtom kolu HNL-a

Disciplinski sudac Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 4. kolo SuperSport HNL-a. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja, objavio je HNL na svojoj službenoj stranici.

Rijeka - Varaždin (24. kolovoza 2025.)

Rijeka

  • Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
  • Kazna: 850 eura

Osijek - Hajduk (24. kolovoza 2025.)

Osijek

  • Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
  • Kazna: 5.500 eura

Hajduk

  • Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika
  •  Kazna: 2.800 eura

Dinamo - Istra 1961 (23. kolovoza 2025.)

Dinamo

  • Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
  •  Kazna: 6.500 eura

OSTALO

