Dinamo, Hajduk, Rijeka i Osijek četiri su hrvatska kluba koja su dobila kazne zbog nereda u četvrtom kolu HNL-a
DISCIPLINSKI SUDAC OBJAVIO
Dinamu najveća kazna u HNL-u zbog nereda u četvrtom kolu
Disciplinski sudac Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 4. kolo SuperSport HNL-a. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja, objavio je HNL na svojoj službenoj stranici.
Rijeka - Varaždin (24. kolovoza 2025.)
Rijeka
- Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 850 eura
Osijek - Hajduk (24. kolovoza 2025.)
Osijek
- Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 5.500 eura
Hajduk
- Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 2.800 eura
Dinamo - Istra 1961 (23. kolovoza 2025.)
Dinamo
- Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 6.500 eura
