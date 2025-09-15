Obavijesti

NAKON 6. KOLA

Dinamu pale, Hajduku porasle šanse za naslov! A kladionice imaju i novog favorita iz sjene

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
NK Varaždin i HNK Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Drama u HNL-u! Dinamo i Hajduk gube, a koeficijenti za naslove se mijenjaju. Varaždin šokirao i postao četvrti favorit, dok Rijeka ostaje treći. Što nas još čeka u ovoj sezoni

Novo kolo HNL-a donijelo je novo miješanje karata u borbi za naslov. Ne događa se često da u istom kolu ne pobijede ni Dinamo, ni Hajduk, ni Rijeka. Vodeći je dvojac pretrpio iznenađujuće poraze od Gorice, odnosno Varaždina i ostao izjednačen na čelu, a na to su reagirale i kladionice.

Šanse Dinama za naslov su se neznatno smanjile, koeficijent na naslov skočio je s 1,40 na 1,45 nakon šestog kola, a Hajdukove su se, zanimljivo, povećale s kvote 4 na 3,50. Rijeka je i dalje treći favorit za titulu, ali na njenu obranu naslova sad je koeficijent čak 15 umjesto 10 prošloga tjedna.

Najveća promjena među ostalim klubovima dogodila se po pitanju Varaždina, koji je postao četvrti favorit za titulu. Nakon petog kola koeficijent na njegov naslov bio je čak 250, a sad je 100! Osijek je, unatoč visokoj pobjedi nad Vukovarom, ostao na 150. Prije početka prvenstva na Dinamo je koeficijent za naslov bio 1,60, na Rijeku 4, a na Hajduk 6.

OSTALO

