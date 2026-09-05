Dinamu prijeti repriza sezone za zaborav u Europi: Evo koje mu mjesto predviđaju na kraju...

Aktualnom hrvatskom prvaku Dinamu predviđa se scenarij koji podrazumijeva kraj europskog puta u Europskoj ligi s osam osvojenih bodova i završetkom na 25. mjestu, prvom koje ne vodi u nokaut-fazu. Prema projekciji analitičke platforme Football Meets Data, zagrebački klub bi se suočio s ponavljanjem ishoda iz nedavne prošlosti, kada je na sličan način, zbog gol-razlike, ostao bez nastavka europskog natjecanja.

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

U novom formatu natjecanja s 36 klubova, prvih osam na ljestvici ide izravno u osminu finala, dok će momčadi plasirane od devetog do 24. mjesta igrati doigravanje. Za sve ostale, europska sezona završava. Model predviđa da bi Dinamo bio upravo prvi u skupini momčadi koje ne nastavljaju natjecanje, na 25. mjestu. Projekcija im dodjeljuje učinak od dvije pobjede, dva neriješena rezultata i četiri poraza, uz gol-razliku -3.

🟠 UEFA Europa League: single-outcome projected table



Instead of averaging thousands of simulations, this table plays out every remaining league-phase match only ONCE.



How each match is resolved:



✅ The favourite wins, with its most likely scoreline for goal difference



🤝 A… pic.twitter.com/qSdLUQjzcL — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 5, 2026

Ono što ovaj scenarij čini posebno nepovoljnim jest način na koji bi se odvio. Prema istom modelu, austrijski Sturm Graz također bi skupio osam bodova, ali bi s boljom gol-razlikom (-1) zauzeo 24. mjesto i osigurao nastavak natjecanja. Dodatnu dramatičnost daje raspored prema kojem Dinamo u posljednjem, osmom kolu ligaške faze, 28. siječnja, na Maksimiru dočekuje upravo Sturm. Ta bi utakmica, prema toj projekciji, mogla izravno odlučivati o prolasku, a Dinamo bi na kraju bio eliminiran zbog jednog gola razlike.

Bila bi to repriza sezone 2024/25 kada su 'modri' osvojili 11 bodova u osam utakmica, ali su svejedno završili na tom 25. mjestu.

Koliko je bodova doista potrebno za prolaz?

Ipak, važno je naglasiti da je predviđanje o ispadanju s osam bodova samo jedan mogući ishod. Statističke analize temeljene na desecima tisuća simulacija daju drukčiju sliku. Prema podacima Opta superračunala, deset bodova gotovo sigurno jamči plasman u top 24, s vjerojatnošću od 99 posto. Devet bodova donosi prolazak u 69 posto slučajeva, dok je osam bodova dovoljno tek u 16 posto simulacija.

To znači da bi se za ispadanje Dinama s osam bodova morao poklopiti niz drugih rezultata koji bi granicu za prolazak spustili niže od uobičajenog. Iako je takav ishod moguć, statistički nije najvjerojatniji.

(uz korištenje AI-ja)

