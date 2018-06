Dinastija Schmeichel: Danski golman kojeg smo voljeli i sin

Prije 22 godine Davor Šuker zabio je jedan od najljepših golova na Eurima svih vremena. I to ponajboljem golmanu svih vremena Peteru Schmeichelu!

Lob na Hillsboroughu prevario je dansku hobotnicu, a Vatreni su s 3-0 prošli u drugi krug. Ne bi imali ništa protiv da se isti rezultat ponovi u nedjelju u osmini finala Mundijala dok bi nas jednako tako oduševilo da Peterov sin, Kasper, doživi slične neugodnosti.

Ljudi za čuda

Zbog čega volimo Petera? Pa čovjek nas je 'odveo' u Francusku 1997. čudesnim obranama protiv Grčke. Da tu nije završilo bez golova, od naše bronce tamo vjerojatno ne bi bilo ništa.

Pored toga, čovjek nas je propisno nahvalio nakon razbijanja Argentine 3-0. Svi su pričali o lošem Messiju i njegovim suigračima što je naljutilo Petera.

- Horor? Ne bih se složio. Iz argentinske perspektive da, bio je to horor film, ali zašto bi nas bilo briga za Argentinu?! Moramo pohvaliti Hrvatsku za sve što je napravila u ovoj, ali i u onoj utakmici s Nigerijom.

Sin Kasper Schmeichel (31) dokapetan je reprezentacije i jedna od najčvršćih karika Agea Hareidea. Postao je svjetski poznat prije dvije godine kada je na golu čudesnog Leicester Cityja osvojio Premiership te tako zajedno s ocem Peterom ušao u povijest.

Naime, otac Peter je 2. svibnja 1993. u dresu Manchester Uniteda osvojio svoj prvi od pet naslova prvaka Engleske i Schmeichelovi su tako postali drugi otac-sin par koji su osvojili Premiership.

I obojica su to uspjeli u 29. godini života!

Da kojim slučajem nije bio sin svjetski poznatog golmana Manchester Uniteda, Kasper bi karijeru vjerojatno gradio u rodnoj Danskoj. I ne bi imao 38 nastupa za reprezentaciju...

Branio bi po danskim niželigašima, sanjao da nastupi za svoj Kopenhagen i nadao se da će netko od većih klubova 'baciti oko' na njega.

No, njegov put je bio drugačiji. Njegov otac je veliki Peter, koji je rođenje svojeg jedinca dočekao u dresu Hvidovrea.

Pet godina poslije, mali se školovao u Manchesteru, a tata je igrao za legendarnu generaciju '92. Kasper je puno vremena provodio na mitskom Old Traffordu gdje je počela neraskidiva veza s nogometom kojeg je obožavao igrati na ulici.

San o očevim medaljama

Pet godina kasnije, Peter Schmeichel je branio za Manchester United. Sir Alex Ferguson nije dugo razmišljao jednom kad ga je vidio na velikoj sceni. Platio ga je 505 tisuća funti Brondbyju što je kasnije nazvao "pogodbom stoljeća".

I bila je. Schmeichel Senior je za United branio osam godina iako je na Teatar snova stigao kada mu je bilo 28.

Puno odricanja, medijske pažnje, događanja, aktivnosti, koječega, a najbitnije od svega - puno, puno usporedbi sa slavnim ocem jednom kada je zakročio u nogometni svijet.

Strašan pritisak na leđima Kaspera, no 'mali' je izašao iz očeve sjenke i postao sjajan golman.

Bilo je to za vrijeme očeva igranja u Sportingu kada je Kasper počeo pohađati nogometnu akademiju Estorila. Mali Kasper znao se fotografirati s očevim medaljama i sanjati da bi jednoga dana to mogao i on. Ako može tata, zašto ne bih mogao i ja?

Priliku je dobio u Manchester Cityju nakon što je stari Schmeichel rekao zbogom zelenim travnjacima. Međutim, karijera je krenula neočekivanim tokom.

Engleski prvoligaš nije dijelio njegove ambicije i nije vidio potencijala u čovjeku koji će kasnije osvojiti Premier ligu. Posudba u Darlington pa Bury, Falkirk, Cardiff, Coventry... Činilo se da Kasper ipak nije 'nešto posebno'.

Kaspera spasio 'ljubitelj tajnica'

Prvu pravu priliku i bijeg iz bezdana posudbi pružio mu je trener Notts Countyja Steve Cotterill, ali pravi čovjek iza svega je Sven-Goran Eriksson, koji ga je kupio za 1,75 milijuna eura. Eriksson je bio direktor kluba.

Iako je izborio promociju s novim klubom, Schmeichel Jr. je morao otići. Razlog je bio... pa donekle i bizaran.

Zarađivao je 15 tisuća funti tjedno, a pošto ga je dovela grupa Munto Finance (današnji Qadbak Investments, grupa koja je kupila Notts County za jednu funtu, a kasnije neuspješno probala otkupiti i momčad Formule 1 BMW Sauber), koja je klub na kraju sezone prodala za njegovu pravu tržišnu vrijednost, Schmeichel je pristao raskinuti ugovor i otići.

Novca više nije bilo, a tadašnji menadžer smatrao je da ima previsoku plaću.

Potpisao je ugovor s Leedsom kao slobodan igrač, a tada je krenula priča koja je već nebrojeno puta ispričana.

Na kraju sezone potpisao je za Leicester City, gdje se po drugi put u karijeri sastao sa Svenom-Goranom Erikssonom. Ispast će da je legendarni švedski stručnjak koji je volio zaviriti pod suknje svojih tajnica, bio jedna od ključnih karika Kasperove karijere...

Uz, naravno, neponovljivog letećeg Petera.

Peter, Kasper... I Max!

Idući je na redu Kasperov sin Max.

Njemu je osam godina i uvijek dosjetljive engleske kladionice već imaju u ponudi da će mali Max krenuti stopama oca i djeda te osvojiti Premiership s nekim klubom.

Koeficijent na to je 251 što i ne djeluje tako nerealno kad znamo da je kvota na Leicesterovo osvajanje titule 2016. bila 5001.

