Dino Repeša za 24sata: Uvijek sam 'maltretirao' tatine igrače, a rekli su mi - ne idi u trenere!

Ako je netko zagazio u košarkaške vode rano, onda je to Dino Repeša, sin proslavljenog trenera Jasmina Repeše koji je košarku živio 24 sata na dan, sedam dana u tjednu... Nakon kratke igračke karijere krenuo u je očevim stopama, upisao trenersku školu i pomalo pekao zanat. Danas su mu 33 godine, iza sebe ima bogato samostalno trenersko iskustvo a po prvi put i momčad koja će se ravnopravno boriti za trofeje. Na klupu Splita Repeša je stigao ovoga ljeta, s čelnicima kluba posložio je novu momčad koja se malo po malo upoznaje i uigrava. U tom procesu ima i uspona i padova, a posebno raduju pobjede nad konkurentima za domaće trofeje Zadrom i Cibonom.

