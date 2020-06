'Dio mene je ostao u bolidu, a noge su otišle u drugom smjeru'

Prije 19 je godina ostao bez nogu u stravičnoj nesreći, a sad se opet bori za život. Alex Zanardi (53) je blizu Siene teško stradao na ručnom biciklu. 'Vozač kamiona nije kriv, Alex je kriv', govori njegov trener

<p>Život piše čudne knjige, a to je dobro na svojoj koži iskusio <strong>Alex Zanardi </strong>(53) koji se uzdigao iz mnogih nesreća, ali sad je opet na rubu. Na nacionalnoj utrci za paraolimpijce je, kako prenosi The Sun, prešao 'u drugu traku' na cesti te ga je iz suprotnog smjera pokupio kamion. Dvadesetak minuta kasnije stigao je helikopter i odvezao ga u bolnicu, a Talijan je u tim trenutcima bio pri svijesti.</p><p>Nakon što je stigao u bolnicu morao je na hitnu operaciju mozga koja je trajala dva i pol sata.</p><p>- Pacijent je premješten na odjel intenzivne njege u stanju opasnom po život - izvijestili su iz bolnice. </p><p>Njegov trener Mario Valentini objasnio je za talijanske medije što se točno dogodilo.</p><p>- Bilo je to na nizbrdici, nešto prije zavoja. Alex je otišao malo 'preko linije' suprotnog smjera kad je kamion naletio i pokušao zaobići Alexa, ali nije uspio - govori trener koji ističe da je Alex još razgovarao s medicinarima, a u svemu je pomogla i njegova žena.</p><p>- Bili smo 20 kilometara od cilja, ali vozač kamiona nije kriv. Alex je kriv - govori Alex.</p><p>Poruke podrške stižu sa svih strana, a jednu od njih poslao je i talijanski premijer Giuseppe Conte.</p><p>- Nikad se nisi predavao i svojom nevjerojatnom snagom si prešao preko tisuću nevolja. Idemo Alex Zanardi, nemoj se predavati. Italija je s tobom - napisao je talijanski premijer. </p><h2>Bio vozač Formule 1 pa teško nastradao</h2><p>Podsjetimo, Zanardi ima 53 godine, bivši je vozač Formule 1, osvojio četiri olimpijska zlata i dva srebra u ručnom biciklizmu. Za svoje vrijeme među bolidima vozio za 7UP Jordan, Minardi, Lotus i Winfield Williams. U svojoj je prvoj sezoni na treningu za VN Belgije doživio tešku nesreću, ali to ga nije sprječavalo te se ubrzo vratio u bolid.</p><p>Nakon toga prešao je u CART gdje je osvojio dva naslova 1997. i 1998 godine, a zatim se na jednu godinu vratio u F1 s Williamsom, da bi se 2001. se opet vratio u CART gdje mu se u Njemačkoj dogodila teška nesreća. Trinaest krugova prije kraja izašao je iz boksa, ali je taman ušao u gužvu te se u njega sa 322 km/h zabio Alex Tagliani.</p><p>- Bolid je bio prepolovljen. Dio mene ostao je u njemu, a drugi dio, moje noge, otišle su u drugom smjeru - rekao je svojevremeno Zanardi.</p><p>Izgubio je mnogo krvi, oživljavali su ga čak sedam puta. I tada je najavio kako će iz nesreće izvući pouku. To je i napravio te izgradio veliku karijeru u ručnom biciklizmu. A vratio se i među glasan zvuk motora jer je u siječnju vozio na utrci '24 Hours of Daytona' gdje je BMW za njega napravio posebno dizajnirani automobil sa ručnim komandama.</p><p>Uvijek je isticao kako će unucima pričati o svojim životnim avanturama, a sad se bori za život. Uspije li se izvući i iz ove drame, Alex će unucima moći prepričavati stvari koje izgledaju kao neki filmski scenarij, a on je sve to proživio.</p>