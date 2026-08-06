Diomande postaje najskuplji afrički nogometaš u povijesti!

Real Madrid dogovorio je ugovor vrijedan 135 milijuna eura s njemačkim klubom RB Leipzig za transfer tinejdžerskog napadača iz Obale Bjelokosti Yana Diomandea. Ako se dogovor realizira, Diomande će postati najskuplji afrički nogometaš u povijesti.

Diomandeov meteorski uspon s Leipzigom u Bundesligi prošle sezone privukao je interes brojnih vrhunskih europskih klubova, a Real je očito dobio bitku za njegov potpis nakon što je ponudio odgovarajuću odštetu. Paris Saint-Germain se prošlog mjeseca povukao iz utrke za njegov ugovor, otvorivši Realu put da potpiše 19-godišnjaka, koji je za Leipzig u sezoni 2025./26. postigao 13 golova i upisao 10 asistencija.

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Diomandeov izvanredan uspon klasična je priča o uspjehu od skromnih početaka. Prije nego što je u ožujku 2025. potpisao za španjolski Leganes, imao je neuspješne probe u Chelseaju, Bournemouthu, Crystal Palaceu i Rangersu.

Za Leganes je odigrao samo 10 utakmica, postigavši ​​dva gola, prije nego što ga je u srpnju kupio Leipzig za oko 20 milijuna eura. Također je započeo sve četiri utakmice Obale Bjelokosti na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.