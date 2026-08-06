Obavijesti

Sport

Komentari 1
STIŽE U REAL

Diomande postaje najskuplji afrički nogometaš u povijesti!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Diomande postaje najskuplji afrički nogometaš u povijesti!
Foto: IMAGO/PICTURE POINT / Roger Petz
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Paris Saint-Germain se prošlog mjeseca povukao iz utrke za njegov ugovor, otvorivši Realu put da potpiše 19-godišnjaka

Admiral

Real Madrid dogovorio je ugovor vrijedan 135 milijuna eura s njemačkim klubom RB Leipzig za transfer tinejdžerskog napadača iz Obale Bjelokosti Yana Diomandea.  Ako se dogovor realizira, Diomande će postati najskuplji afrički nogometaš u povijesti.

Diomandeov meteorski uspon s Leipzigom u Bundesligi prošle sezone privukao je interes brojnih vrhunskih europskih klubova, a Real je očito dobio bitku za njegov potpis nakon što je ponudio odgovarajuću odštetu. Paris Saint-Germain se prošlog mjeseca povukao iz utrke za njegov ugovor, otvorivši Realu put da potpiše 19-godišnjaka, koji je za Leipzig u sezoni 2025./26. postigao 13 golova i upisao 10 asistencija.

RB Leipzig - AUT Trainingslager / Bundesliga
Foto: IMAGO/PICTURE POINT / Roger Petz

Diomandeov izvanredan uspon klasična je priča o uspjehu od skromnih početaka. Prije nego što je u ožujku 2025. potpisao za španjolski Leganes, imao je neuspješne probe u Chelseaju, Bournemouthu, Crystal Palaceu i Rangersu.

Za Leganes je odigrao samo 10 utakmica, postigavši ​​dva gola, prije nego što ga je u srpnju kupio Leipzig za oko 20 milijuna eura. Također je započeo sve četiri utakmice Obale Bjelokosti na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Srbin spašava karijeru transferom u Tursku, a PSV ne pušta Perišića u Inter
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Srbin spašava karijeru transferom u Tursku, a PSV ne pušta Perišića u Inter

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
DOZNAJEMO Zlatko Dalić donio odluku o nastavku karijere. Evo koju će reprezentaciju preuzeti!
SRETNO!

DOZNAJEMO Zlatko Dalić donio odluku o nastavku karijere. Evo koju će reprezentaciju preuzeti!

Donedavni izbornik 'vatrenih' postati će treći Hrvat koji će voditi Ujedinjene Arapske Emirate za koje će debitirati 24. rujna protiv Jemena. Već u drugom susretu ga čeka - Hrvat na klupi Bahreina!
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026