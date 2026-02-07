Direktor Bayerna oglasio se o Vuškoviću: 'Igra izvanredno'

Transferne glasine o mladom hrvatskom stoperu Luki Vuškoviću, koji briljira na posudbi u HSV-u, dobile su komentar iz samog vrha minhenskog Bayerna. Direktor kluba, Max Eberl, pohvalio je hrvatskog reprezentativca, ali i naglasio kako bavarski velikan već ima dovoljnu širinu u obrani. Objava Fabrizija Romana, koju je popratio fotografijom Vuškovića u dresu "vatrenih", brzo je postala viralna među nogometnim fanovima.

​- On ima 18 godina, igra izvanrednu sezonu u HSV-u i pripada Tottenhamu. Ali i mi imamo vrlo kvalitetne stopere - izjavio je Eberl.

Eberl je pojasnio kako klub računa na postojeće obrambene opcije te da ne planira gomilati igrače unatoč njihovoj kvaliteti. Njegova izjava odražava pragmatičan pristup transfer tržištu, gdje se pažljivo važe potrebe momčadi prije bilo kakve kupovine.

​- Imamo i Itu te Stanija koji mogu igrati ondje. Dakle, ne možemo samo kupiti svakog dobrog igrača za kojeg ljudi kažu da bismo trebali - dodao je.

Navijači Tottenhama slave, ostali podijeljeni

Navijači Tottenhama, kluba u koji bi se Luka trebao vratiti na ljeto, iskoristili su priliku za slavlje. "Sad svi možete zašutjeti, on je igrač Tottenhama", jedan je od komentara.

S druge strane, neki su Eberlovu izjavu protumačili kao diplomatski način da se kaže kako Vušković još uvijek nije materijal za Bayern. "Drugi način da se kaže kako nije dovoljno dobar", cinično je prokomentirao jedan korisnik. Zanimljiv detalj primijetio je i navijač HSV-a, kluba u kojem se Vušković razvija: "Primijetite kako nije rekao HSV Hamburg, učite".

Iako je budućnost Luke Vuškovića bez sumnje svijetla, a njegove igre u Bundesligi dva privlače pozornost nogometne Europe, čini se da su mu vrata Bayerna za sada zatvorena. Za navijače Tottenhama, to su vijesti koje su s oduševljenjem dočekali. Ali tko zna što se još može dogoditi do kraja sezone.