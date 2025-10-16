Direktor Girone: Nikad nismo obećali Livakoviću da će braniti

Nakon tjedana medijske bure oko statusa Dominika Livakovića, sportski direktor Girone Quique Cárcel konačno je istupio i iznio službeni stav kluba, demantirajući navode njegova menadžera Andyja Bare. Hrvatski reprezentativni golman i dalje čeka debi, a situacija je postala predmetom brojnih spekulacija.

U opširnom obraćanju medijima, Cárcel je objasnio okolnosti Livakovićevog dolaska u posljednjim trenucima prijelaznog roka. Naglasio je kako je klub morao reagirati nakon ozljede golmana Juana Carlosa te da je dovođenje hrvatskog reprezentativca bila izvanredna prilika.

- Nakon ozljede, Livaković je bio 'bestijalna' opcija. Nije imalo nikakvog smisla ne dovesti ga ako se uklapao u naše ekonomske parametre - izjavio je Cárcel, potvrđujući da je Girona ciljano išla po pojačanje na golmanskoj poziciji.

Najvažniji dio Cárcelovog izlaganja odnosio se na navode Livakovićevog agenta, koji je tvrdio da se vratar "odrekao ogromne zarade" jer mu je obećana minutaža ključna za reprezentaciju. Sportski direktor Girone kazao je:

- Nikad nisam ništa obećao nijednom igraču. To nije istina. Ako je agent rekao ne znam što i ne znam gdje, ja o tome nemam saznanja.

Ova izjava direktno se kosi s frustracijama koje je izrazio Livakovićev tabor i baca novo svjetlo na cijelu situaciju. Prema riječima direktora, Livakovića su doveli kao konkurenciju, a ne kao zajamčeni "broj jedan".

Cárcelova izjava potvrđuje ono što trener Míchel ponavlja tjednima: on je taj koji donosi odluke. Dolazak Livakovića očito je probudio Argentinca Paula Gazzanigu, koji je podigao razinu nastupa i zacementirao mjesto među stativama, posebno nakon ključnih obrana u prvoj pobjedi sezone protiv Valencije. Gironi slijedi gostovanje kod Barcelone na Olimpijskom stadionu (subota, 16.15) gdje će Livaković izgledno opet biti zamjena, a priliku bi mogao dobiti u Kupu kralja kod niželigaša Constancije 28. listopada.

Cardiff: Utakmica skupine D kvalifikacija za UEFA Euro 2024, Wales - Hrvatska | Foto: Nick Potts/PIXSELL

Što je Bara rekao o Livakoviću?

- Pomogao sam u tom transferu, zvao sam Gironu. Trener Girone (Michel, op. a.) toliko je inzistirao na njemu... Cijeli klub je inzistirao na njemu. Dečko (Livaković, op. a.) se odrekao ogromne zarade kako bi došao u klub i branio zbog reprezentacije, koja mu je najbitnija na svijetu. Rekao sam mu: 'Mislim da je to ispravna odluka i svaka ti čast' - rekao je Bara u Podcast Inkubatoru i nastavio:

- Došao je u klub, a trener odjednom... Ništa! Znači, fascinantno. Prvu utakmicu nije branio, ali 'ajde, tek je došao... Ali, ja sam se smrznuo kad sam vidio da nije branio ni nakon što je Girona izgubila 4-0! A najluđa priča tog transfera je što su pitali koliko bi izašao njegov transfer! Smrznuo sam se... Žele ga kupiti, a ne brani.

Dok se Livakovićeva frustracija povećava, a mogućnost zimskog odlaska postaje sve realnija zbog pravila La Lige i Fife, sada je jasno da mu uprava kluba nije dala obećanja koja se nisu ispunila. Njegova sudbina ovisi isključivo o procjeni trenera i formi konkurenta. No odigra li jednu minutu za Gironu, do ljeta neće moći nastupiti za treći klub jer je već branio za Fenerbahče. To bi ozbiljno ugrozilo njegov status i u hrvatskoj reprezentaciji koja se praktički plasirala na Svjetsko prvenstvo.