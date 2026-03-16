Direktor Milana otkrio što čeka Modrića: 'Bit će to laka odluka'

Budućnost Luke Modrića (40) jedna je od glavnih tema u redovima Milana ove sezone. Hrvatski maestro, koji je u 40. godini života postao ključni igrač "rossonera", ima ugovor koji uključuje opciju produljenja za još jednu sezonu. Uoči važne utakmice protiv Lazija, sportski direktor kluba Igli Tare za DAZN je otkrio kakav je status pregovora i potvrdio da je odluka isključivo na samom igraču.

Tare, i sam bivši igrač Lazija, nije skrivao obostranu naklonost između kluba i hrvatskog veznjaka, naglasivši kako je Milan već pripremio sve za nastavak suradnje. Ipak, konačni potez povući će Modrić, kad procijeni je li spreman za još jednu sezonu na najvišoj razini.

​- Jedno je sigurno. Luka obožava Milan, jako ga voli, a i Milan voli Luku. Mislim da će to za njega biti laka odluka - rekao je Tare.

​- Ugovor je tu, ako ga želi, imamo opciju na još jednu godinu, ali on mora donijeti odluku potpuno mirne glave. Obožava igrati za ovu momčad.

Modrićeva dugovječnost i kvaliteta bile su vidljive tijekom cijele sezone, a vrhunac je bila fantastična partija u gradskom derbiju protiv Intera, gdje je bio igrač utakmice. U utakmicu protiv Lazija također je krenuo od prve minute, krpajući izostanke ozlijeđenih i suspendiranih suigrača u veznom redu.

Gorak okus nakon poraza u Rimu

Optimizam koji je Tare iskazao uoči utakmice nije se prenio na teren. Milan je imao veliku priliku približiti se vodećem Interu na samo pet bodova zaostatka, nakon što su "nerazzurri" dan ranije remizirali s Atalantom. Međutim, na Olimpicu je slavio Lazio rezultatom 1-0, a gol Gustava Isaksena gurnuo je Milan na osam bodova zaostatka i prilično umanjio nade u borbu za Scudetto.

Dok u Milanu čekaju Modrićevu odluku, njegov bliski prijatelj i dugogodišnji suigrač iz reprezentacije, Ivan Rakitić, uvjeren je da ovo nije kraj Lukine priče na San Siru. U razgovoru za Gazzettu dello Sport, Rakitić je istaknuo kako Modrić ima snage za još nekoliko sezona vrhunskog nogometa.

​- Samo još jednu? Kako ga ja vidim, Modrić može igrati još barem dvije ili tri sezone. Budite sigurni, ako Luka ostane u Milanu, ostat će da bi pobjeđivao. Poznavajući ga, sigurno se nije predao u borbi za trofeje - izjavio je Rakitić, dodavši kako Modrićev natjecateljski duh ne jenjava.