Direktor Rijeke o suđenju: Volio bih da kriterij bude isti za sve

Sportski direktor Rijeke Darko Raić Sudar u radioemisiji 'Pod stijenama Kantride' komentirao poraz u Jadranskom derbiju protiv Hajduka (1-0), ali i aktualne teme vezane uz momčad i prijelazni rok. Rijeka je na Poljudu ostala s igračem manje u 44. minuti nakon isključenja Dejana Petroviča, a odluka je pala u 79. minuti kada je za Hajduk zabio Marko Livaja. U završnici susreta isključen je i domaći igrač Niko Sigur.

- Ne možeš biti zadovoljan kad izgubiš, ali dosta smo kontrolirali utakmicu. U prvom poluvremenu imali smo dobre situacije, a početkom drugog i dvije velike šanse. Da smo zabili, utakmica bi otišla u drugom smjeru. Hajduk nije stvarao velike prilike, no nakon primljenog gola više nismo imali energije za preokret - rekao je Raić Sudar, prenosi HRT.

Crveni karton Petroviča nije želio detaljno komentirati.

- Ne volim previše govoriti o suđenju. Samo bih volio da kriterij bude isti za sve. Puno je situacija u kojima se slični startovi različito sankcioniraju i to zbunjuje ljude u nogometu - istaknuo je.

Rijeka se sada okreće novim izazovima, a već u četvrtak na Rujevici igra uzvrat protiv ciparske Omonije u Konferencijskoj ligi (18.45) gdje brani 1-0 iz prve utakmice.

- To je tek jedno poluvrijeme. Imamo minimalnu prednost, ali gol u gostima više ne vrijedi. Omonia je kvalitetna i dominira u svom prvenstvu. Imamo veliku, možda i povijesnu priliku, i bila bi šteta ne iskoristiti je - rekao je Raić Sudar i dodao kako je apsolutni prioritet kuba balansirati dobru ligašku i europsku sezonu.