SUDAČKI REPOVI S POLJUDA

Direktor Rijeke o suđenju: Volio bih da kriterij bude isti za sve

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 7 min
Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Poraz u Jadranskom derbiju protiv Hajduka ostavio je gorak okus, ali sportski direktor Rijeke Darko Raić Sudar smatra kako kriteriji nisu jednaki za sve

Admiral

Sportski direktor Rijeke Darko Raić Sudar u radioemisiji 'Pod stijenama Kantride' komentirao poraz u Jadranskom derbiju protiv Hajduka (1-0), ali i aktualne teme vezane uz momčad i prijelazni rok. Rijeka je na Poljudu ostala s igračem manje u 44. minuti nakon isključenja Dejana Petroviča, a odluka je pala u 79. minuti kada je za Hajduk zabio Marko Livaja. U završnici susreta isključen je i domaći igrač Niko Sigur.

- Ne možeš biti zadovoljan kad izgubiš, ali dosta smo kontrolirali utakmicu. U prvom poluvremenu imali smo dobre situacije, a početkom drugog i dvije velike šanse. Da smo zabili, utakmica bi otišla u drugom smjeru. Hajduk nije stvarao velike prilike, no nakon primljenog gola više nismo imali energije za preokret - rekao je Raić Sudar, prenosi HRT.

Crveni karton Petroviča nije želio detaljno komentirati.

- Ne volim previše govoriti o suđenju. Samo bih volio da kriterij bude isti za sve. Puno je situacija u kojima se slični startovi različito sankcioniraju i to zbunjuje ljude u nogometu - istaknuo je.

Rijeka se sada okreće novim izazovima, a već u četvrtak na Rujevici igra uzvrat protiv ciparske Omonije u Konferencijskoj ligi (18.45) gdje brani 1-0 iz prve utakmice. 

- To je tek jedno poluvrijeme. Imamo minimalnu prednost, ali gol u gostima više ne vrijedi. Omonia je kvalitetna i dominira u svom prvenstvu. Imamo veliku, možda i povijesnu priliku, i bila bi šteta ne iskoristiti je - rekao je Raić Sudar i dodao kako je apsolutni prioritet kuba balansirati dobru ligašku i europsku sezonu. 

