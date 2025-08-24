Obavijesti

Direktor Valencije: 'Hugo sutra putuje u Hrvatsku na liječnički'

Hugo Guillamon trebao i u ponedjeljak obaviti liječnički pregled u Hajduku, objavio je to izvršni direktor Valencije Ron Gourlay. Kako navode mediji, Valencija će s njim raskinuti ugovor

Izvršni direktor španjolskog nogometnog kluba Valencije rekao je da će njihov 25-godišnji veznjak Hugo Guillamon obaviti u ponedjeljak liječničko testiranje u Hajduku nakon čega bi trebao potpisati ugovor sa Splićanima.

- On putuje u Hrvatsku, a u ponedjeljak će obaviti liječnički pregled. To je posljednja novost - izjavio je direktor Ron Gourlay u nedjelju navečer za televiziju DAZN, uoči utakmice Osasune i Valencije.

VALENCIA CF v FC BARCELONA. LA COPA 2024/2025. ROUND OF 8.
Valencia, koja je u nedjelju izgubila sa 0-1 u Pamploni, ne računa na Guillamona. Prošle sezone je sudjelovao u 17 utakmica, ali zadnji duži nastup imao je u siječnju kada je upisao 22 minute protiv Real Madrida. U početna dva kola ovosezonskog prvenstva nije bio u kadru, a kamere su ga snimile kako s osobnim stvarima napušta trening kamp u Valenciji.

Mediji su izvijestili da će Valencia s njim raskinuti ugovor koji vrijedi još godinu dana kako bi se oslobodilo mjesto za dovođenje napadača, a istovremeno smanjio izdatak za plaće. Hajduk, koji bi ga slijedom toga doveo bez plaćanja odštete, nije odgovorio na upit.

Guillamon, koji je tri puta igrao za Španjolsku od 2021. do 2022., vrijedi 2,5 milijuna eura, procjena je specijalizirane stranice Transfermarkt.

