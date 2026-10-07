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ZADIVIO NAVIJAČE

Dirljiva objava Danija Olma: 'Hvala Hrvatska, zauvijek vaš!'

Piše Jakov Drobnjak,
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Dirljiva objava Danija Olma: 'Hvala Hrvatska, zauvijek vaš!'
Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Dani Olmo opet osvojio Hrvatsku: na Poljudu dočekan ovacijama, a nakon utakmice poručio emotivno: "Hvala, Hrvatska, zauvijek sam vaš"

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Dani Olmo još je jednom zadivio hrvatski narod. Dobio je velike ovacije na Poljudu i to u dva navrata, navijači su mu se zahvalili za pomoć koju pruža Vukovaru, a sada Olmo oglasio i nakon utakmice te velikim riječima zahvalio Hrvatskoj. Nakon utakmice Španjolske i Hrvatske (2-1) napisao je objavu na hrvatskom.

"Emotivno, nezaboravno i jedinstveno. Hvala, Hrvatska, na vašoj podršci, zauvijek sam vaš!", napisao je Olmo.

Otkako je otišao iz Dinama, nakon skoro šest godina na Maksimiru, često u superlativima priča o svom boravku u Zagrebu, Hrvatskoj i Hrvatima. Postao je sami svjetski vrh nogometa, ali se uvijek vraćao na to odakle je krenuo u svoj put prema vrhu.

U Dinamu je bio nezamjenjiv, a za neke navijače je i jedan od najvećih stranac koji je nosio dres zagrebačkog kluba. Ako ne najveći, sigurno jedan od najdražih. Španjolski mediji napisali su prije utakmice da ga je Hrvatska prihvatila kao sina, a Olmo je uzvratio na najljepši mogući način.

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Komentari 12
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Odlična utakmica 'vatrenih' na Poljudu! Od 17. minute smo poveli preko Perišića, ali Merino je u 61. minuti izjednačio; Perišić je pocrvenio u 80. minuti, a onda je u 89. Merino opet zabio za pobjedu Španjolaca

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