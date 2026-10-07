Dirljiva objava Danija Olma: 'Hvala Hrvatska, zauvijek vaš!'

Dani Olmo još je jednom zadivio hrvatski narod. Dobio je velike ovacije na Poljudu i to u dva navrata, navijači su mu se zahvalili za pomoć koju pruža Vukovaru, a sada Olmo oglasio i nakon utakmice te velikim riječima zahvalio Hrvatskoj. Nakon utakmice Španjolske i Hrvatske (2-1) napisao je objavu na hrvatskom.

"Emotivno, nezaboravno i jedinstveno. Hvala, Hrvatska, na vašoj podršci, zauvijek sam vaš!", napisao je Olmo.

Otkako je otišao iz Dinama, nakon skoro šest godina na Maksimiru, često u superlativima priča o svom boravku u Zagrebu, Hrvatskoj i Hrvatima. Postao je sami svjetski vrh nogometa, ali se uvijek vraćao na to odakle je krenuo u svoj put prema vrhu.

U Dinamu je bio nezamjenjiv, a za neke navijače je i jedan od najvećih stranac koji je nosio dres zagrebačkog kluba. Ako ne najveći, sigurno jedan od najdražih. Španjolski mediji napisali su prije utakmice da ga je Hrvatska prihvatila kao sina, a Olmo je uzvratio na najljepši mogući način.