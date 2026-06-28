Dirljive scene nakon pobjede: 'Vatreni' as ljubio sina, Modrić čestitao, Luka Sučić sa sestrama
PHILADELPHIA - Hrvatska je pobijedila Ganu 2-1 i plasirala se u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva, a "vatreni" su ponovno bili u zagrljaju supruga, djevojaka i članova obitelji. Pogledajte preslatke scene
Strijelac u prvoj utakmici SP-a protiv Engleske Petar Musa zabavljao se s dvogodišnjim sinom Nikkyjem na stadionu u Philadelphiji nakon pobjede nad Ganom 2-1 kojom je Hrvatska ušla među 32 najbolje na svijetu. | Foto: Sanjin Strukic/Pixsell