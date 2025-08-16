Dinamo je kažnjen s 5800 eura zbog pirotehnike navijača na utakmici protiv Vukovara koja se odigrala 8. kolovoza (3-0)
Disciplinski sudac HNL-a kaznio tri kluba nakon 2. kola. Evo tko mora platiti najveću kaznu
Disciplinski sudac HNL-a Alan Klakočer donio je odluku o kaznama za klubove zbog prekršaja u 2. kolu hrvatskog prvenstva. Najviše je kažnjen Hajduk i to s ukupno 8000 eura zbog dva prekršaja. Objavu s kanala HNL-a prenosimo u cjelosti:
"Dinamo - Vukovar 1991 (8. kolovoza 2025.)
Dinamo
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 5.800 eura
Osijek - Rijeka (9. kolovoza 2025.)
Osijek
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 700 eura
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 2.000 eura
Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 2.700 eura.
Hajduk - Gorica (10. kolovoza 2025.)
Hajduk
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 4.000 eura
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 4.000 eura
Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 8.000 eura".
