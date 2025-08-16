Disciplinski sudac HNL-a kaznio tri kluba nakon 2. kola. Evo tko mora platiti najveću kaznu

Disciplinski sudac HNL-a Alan Klakočer donio je odluku o kaznama za klubove zbog prekršaja u 2. kolu hrvatskog prvenstva. Najviše je kažnjen Hajduk i to s ukupno 8000 eura zbog dva prekršaja. Objavu s kanala HNL-a prenosimo u cjelosti:

"Dinamo - Vukovar 1991 (8. kolovoza 2025.)

Dinamo

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 5.800 eura

Osijek - Rijeka (9. kolovoza 2025.)

Osijek

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 700 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 2.000 eura

Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 2.700 eura.

Hajduk - Gorica (10. kolovoza 2025.)

Hajduk

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 4.000 eura

Hajduk i Gorica sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 4.000 eura

Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 8.000 eura".